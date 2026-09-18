Quillacollo se inunda de basura por el cierre del botadero de Cotapachi

Las calles del municipio de Quillacollo están inundadas de basura debido a que los pobladores de Cotapachi decidieron cerrar el vertedero el pasado 11 de septiembre por el incumplimiento del asfaltado Caico-Cotapachi, una obra que está a cargo de la Gobernación de Cochabamba y de la Alcaldía de Quillacollo.

La gran cantidad de basura acumulada en las calles ha provocado la aparición de focos de contaminación cerca de los mercados, las plazas, escuelas, ríos y cualquier esquina de la denominada tierra de la integración.

La situación es más delicada en los centros de salud y en el Hospital de Villa Moderna debido a que los residuos hospitalarios se acumulan en gran cantidad únicamente en bolsas cerradas herméticamente para reducir los malos olores.

Ante la proliferación de la basura y los malos olores, varios vecinos y principalmente los comerciantes han optado por protegerse con barbijos para realizar sus actividades cotidianas.

La empresa municipal de servicio de aseo también ha suspendido el recojo de residuos domiciliarios.

El asfaltado de la obra Caico-Cotapachi comenzó a ejecutarse en noviembre de 2025 con un presupuesto de al menos 17 millones de bolivianos y debe concluirse en 225 días. La vía de 5.017 metros beneficiará más de 300 familias del sur de Quillacollo; sin embargo, su avance hasta la fecha es mínimo.

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Reynaldo Lafuente, lamentó que la Alcaldía y la Gobernación se responsabilicen por el retraso en la obra y anunció que se reunirán con el gobernador Leonardo Loza para que la Asamblea Departamental realice el reajuste del presupuesto de la obra para culminarla.

El concejal Jhasmani Terán manifestó que la problemática de la basura es un tema recurrente de los municipios del eje metropolitana y que debe ser resuelto entre todos los integrantes de la Región Metropolitana Kanata.