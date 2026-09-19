Quillacollo activan plan de limpieza para retirar más de 100 toneladas de residuos

La concejal Leydi Santos informó que luego de levantarse el bloqueo en el botadero de Cotapachi, cerrado desde el 11 de septiembre pasado, se activó un plan de limpieza en todo Quillacollo para levantar la gran cantidad de residuos que se acumularon durante estos días y superan las 100 toneladas.

“El día de hoy, como concejal municipal, nos hemos trasladado junto al equipo de concejales que acompaña y articula con la gestión del alcalde Luis Santa Cruz, para realizar un recorrido por diferentes sectores de nuestro municipio y verificar la situación generada por el conflicto en el sector de Cotapachi, donde se encuentra el botadero municipal”, publicó en sus redes sociales.

Los vecinos de Cotapachi acordaron anoche levantar el bloqueo con la condición de que las obras de asfaltado de la vía Caico se reanuden el lunes 21 de septiembre.