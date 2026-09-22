Comando de Cochabamba confirma vías expeditas y refuerza la vigilancia en puntos estratégicos

Cochabamba
ABI
Publicado el 22/09/2026 a las 10h40
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Ante el anuncio de posibles bloqueos en el departamento de Cochabamba, el comandante departamental de la Policía Boliviana, Henry Ontiveros, informó que las vías están expeditas.



“Para actualizar a toda la ciudadanía nuestras vías en todo el departamento de Cochabamba se encuentran expeditas, y no tenemos reporte de ningún bloqueo que se haya suscitado el fin de semana”, señaló en conferencia de prensa este lunes.



El jefe policial indicó que existe personal de la Policía Boliviana desplazado en diferentes puntos para garantizar que las vías estén liberadas; los lugares donde se encuentran, conjuntamente con las fuerzas armadas, son: Bombeo, Pirque, Parotani, Suticollo, Río K´ora II, cruce Tarata, puente Huayllani, Chiñata y Cruce Vacas.



“No se va a permitir ningún bloqueo porque tiene que garantizarse la libre circulación tanto de personas y vehículos en todo lo que es el departamento de Cochabamba”, advirtió Ontiveros.



Entre tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que el Gobierno nacional recordó que en el país rige el estado de excepción y que no permitirá el cierre de carreteras ante anuncios de movilizaciones con posible cierre de carreteras por la eliminación de la subvención al diésel.

 

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