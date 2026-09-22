La Fiscalía de Cochabamba está presente en la Expocruz con una muestra de tradiciones

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, destacó la participación de la Fiscalía Departamental de Cochabamba en la actividad desarrollada en el stand del Ministerio Público, como un espacio destinado a fortalecer los lazos entre la institución y la ciudadanía, acercando el trabajo de los fiscales a la población desde un escenario de encuentro, integración y confraternización.

“Para nosotros es muy importante generar estos espacios de acercamiento con la población. Queremos que la ciudadanía conozca a su Fiscalía, conozca a sus fiscales y sepa que detrás de cada investigación existe un equipo de servidores públicos que trabaja todos los días para defender los derechos de la población y, especialmente, de los sectores más vulnerables”, señaló Tejerina.

La jornada permitió que la Fiscalía de Cochabamba comparta con la población de Santa Cruz parte de la identidad y riqueza cultural del departamento, a través de su gastronomía y otras expresiones que caracterizan a Cochabamba, generando un espacio de integración entre servidores públicos y ciudadanía.

El stand del Ministerio Público se convirtió en un espacio de encuentro con las familias y visitantes, quienes pudieron conocer más de cerca la labor que desarrolla la Fiscalía y compartir con los servidores públicos que representan a la institución en el departamento de Cochabamba.