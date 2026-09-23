Colcapirhua se prepara ante las lluvias con limpieza de ríos, canales y acequias

El programa preventivo de limpieza y mantenimiento de ríos, canales, acequias y torrenteras del municipio avanza según lo previsto, informó la Secretaría Municipal de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua. La iniciativa busca reducir el riesgo de anegamientos, desbordes e inundaciones ante la proximidad de la época de lluvias, tras identificar que la acumulación de sedimentos, residuos, vegetación y escombros reducía la capacidad de los cauces.

El secretario de Planificación, Gustavo Escobar, señaló que las cuadrillas municipales concentraron el trabajo en los sectores con mayor riesgo. "Priorizamos los puntos donde el agua se estanca con más frecuencia y donde puede afectar a más familias", indicó. El funcionario agregó que las labores continuarán hasta cubrir la totalidad de los lugares identificados como críticos.

El plan contempla ocho acciones principales: inspección de puntos críticos, limpieza de ríos y cauces, desobstrucción de canales y acequias, desbroce de vegetación invasiva, retiro de sedimentos y residuos, monitoreo continuo durante las precipitaciones y comunicación preventiva a la población. Las intervenciones priorizan sectores con antecedentes de inundación, cruces y alcantarillas propensos a taponarse, zonas cercanas a viviendas, centros educativos y de salud, además de vías principales.

Escobar remarcó que el éxito de estas medidas depende también de la colaboración vecinal. "Pedimos a la población no arrojar basura ni escombros en los canales, porque eso anula el trabajo que hacemos", afirmó, recordando que los ciudadanos pueden reportar puntos críticos a través de sus OTB.