Plantean impulsar uso de los vehículos eléctricos y agua a precio justo en el sur

Ante los pedidos de los sectores de incrementar el pasaje de transporte público y la venta del agua en cisternas por la eliminación del subsidio del diésel, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa indicó que la solución estructural es realizar la transición a la electromovilidad y concentrar las fuentes de abastecimiento del líquido elemento solo en la zona sur.

Vehículos eléctricos

Reyes Villa expresó su desacuerdo con el cambio de vehículos a gas natural, porque esa no es la solución.

“Los vehículos eléctricos ya han bajado de precio; entonces, cuesta, unos $us 50 mil y deberíamos conseguir los recursos a créditos, para que los transportistas puedan comprarse y ahí ya no van a necesitar carburantes”, explicó.

Dijo que esa es la solución en todo el mundo.

“Ahora todo es eléctrico y tenemos dos empresas grandes que quieren financiar con créditos que les van a dar los transportistas”, declaró.

Alertó que dentro de poco la producción de gas natural también se reducirá y se tendrá el mismo problema que el diésel.

Pasaje

El alcalde anunció que se reunirá con la dirigencia del transporte urbano de Cochabamba para analizar su pedido de incrementar la s tarifas por el incremento del diésel. “La solución integral es traer los buses eléctricos y no habría una razón para subir el pasaje; más bien, debería bajar”, indicó.

Semapa

Ante la amenaza de incremento en el precio del turril de agua a Bs 25 por el alza en el precio del diésel, la Alcaldía de Cochabamba y Semapa anunciaron que habilitarán cuatro puntos de recarga de agua con ocho tomas en sectores estratégicos de los distritos 8 y 9.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, informó que estas tomas pueden recargar al menos 10 mil litros de agua en menos de 10 minutos. Además, que el precio de 10 metros cúbicos de agua costará Bs 18.

“Cada punto tiene dos pipetas y esto va a favorecer a que las cisternas carguen agua potable a un buen precio, estamos hablando de que el costo de la cisterna que nosotros les vamos a vender es de Bs 18 bolivianos 10 mil litros”, dijo Prudencio.

El alcalde mencionó que, en estas condiciones, el costo del turril de agua no debería sobrepasar los Bs 14.

Prohibición

El alcalde Manfred Reyes Villa adelantó que el Concejo Municipal de Cercado trabaja en una normativa para prohibir el carguío de las cisternas en las tomas de agua de la zona norte de la ciudad y así evitar que los carros gasten en combustible circulando por toda la ciudad para trasladar agua a las familias de la zona sur que aún no cuentan con el servicio de la red pública de Semapa o de otra operadora para acceder a agua potable.