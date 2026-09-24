Loza respalda en Santa Cruz la agenda 50/50 con gobernadores del país

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 24/09/2026 a las 17h03
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El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, sostuvo este jueves una reunión con los gobernadores del Bolivia en Santa Cruz en el marco de la efeméride de departamento oriental.

En este encuentro estratégico, abordaron las demandas prioritarias de las regiones y consolidaron una posición unificada sobre la propuesta del 50/50. La Gobernación de Cochabamba determinó impulsar firmemente este planteamiento, considerando que esta fórmula de redistribución sea integrada en el Presupuesto General del Estado 2027, garantizando así mayores recursos para proyectos locales, reactivación económica y el desarrollo equitativo de todas las regiones.

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