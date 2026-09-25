Gobernación ratifica cierre de K’ara K’ara una vez que se resuelvan los recursos legales

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 25/09/2026 a las 11h32
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El director Jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, ratificó ayer que el cierre definitivo del botadero de K’ara K’ara es de cumplimiento obligatorio una vez que se resuelva la situación legal de revocatorias y recursos de diversos autos y resoluciones emitidas en meses pasados.

“Para la Gobernación, en los criterios de autoridad regulatoria tenemos la máxima del cumplimiento del cierre definitivo que ha sido lo que la auditoria ha dispuesto en la segunda fase y eso tiene que cumplirse”, señaló Cox. 

Explicó que actualmente existe una autorización temporal emitida por el Tribunal Agroambiental, para que continue ingresando basura, por el momento, de manera excepcional al lugar, en celdas específicas, a objeto de completar el cierre técnico del relleno sanitario.

“Posibles afectaciones tienen que ser resultas en Sucre, porque hay una reparación que está de por medio que han pedido los vecinos con relación al daño ambiental generado; esperemos que el Tribunal Agroambiental se pronuncie en función del equipo técnico que tiene que hacer su visita al botadero de K’ara K’ara”, sostuvo.

Sin embargo, el director Jurídico enfatizó que posteriormente, el municipio de Cercado debe cumplir la prohibición de que cualquier carro basurero ingrese al lugar, luego de que una auditoría técnica confirmara además la existencia de contaminación ambiental en la zona.

A esto se suma que comunarios de K’ara K’ara rechazan cualquier nueva ampliación para que continue funcionando el vertedero.

 

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