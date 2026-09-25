Invitan a la inauguración de Playa Turquesa el domingo

La jefa de Prensa de la Alcaldía de Cochabamba, Estefani Otero, invitó este viernes a la pob ación a asistir a la inauguración de la Playa Turquesa, un megaproyecto que se hace realidad en Cochabamba.

El nuevo atractivo del a ciudad se ubica en la laguna de Coña Coña, al oeste de la ciudad de Cochabamba.

Las puertas se abrirán a mediodía y la cinta será cortada por el alcalde Manfred Reyes Villa. La playa está construida en más de 27 mil metros cuadrados y tiene 12 módulos para la recreación de la ciudadanía. La jefa de Prensa brindó recomendaciones e instó a los padres de familia a no descuidar a sus niños; sin embargo, se contará con la presencia de salvavidas profesionales.