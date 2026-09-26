Transporte Federado de Cochabamba decide no acatar el paro del lunes

Cochabamba
ABI
Publicado el 26/09/2026 a las 18h39
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El Transporte Federado de Cochabamba no se sumará al repliegue de sus unidades o paro convocado para el lunes, por lo que el servicio será normal en favor de la ciudadanía, anunció este sábado el secretario ejecutivo del sector, José Orellana.

“Queremos manifestar de que la Federación Sindical del Autotransporte de Cochabamba, junto con todas sus centrales e instancias orgánicas, no se va a replegar el día lunes, vamos a trabajar en forma regular normal”, confirmó el dirigente.

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia convocó a un repliegue de motorizados para el 28 de septiembre en rechazo al Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención al diésel; sin embargo, varios sectores de transporte descartaron sumarse a la medida.

Según Orellana, su sector recibió varias solicitudes de autoridades e instituciones como la de Padres de familia de Cochabamba y del transporte interdepartamental de pasajeros para no acatar el paro ante los perjuicios que podrían ocasionar.

En ese sentido, también recordó el compromiso del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, de atender los efectos que enfrentan los motorizados a diésel mediante la conversión inmediata de 2.000 unidades a gas natural vehicular (GNV).

“La ciudadanía y los estudiantes puedan sentirse tranquilos porque el transporte público de pasajeros va a trabajar de manera normal”, reiteró Orellana.

El viernes, el Transporte Libre y la Asociación de Radiotaxis de Cochabamba también anunció que no acatará el repliegue y que mantendrá el servicio.

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