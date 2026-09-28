Legado patrimonial Un rincón de los Patiño que se conserva en Cochabamba

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 27/09/2026 a las 8h16
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En medio del movimiento de la calle España, entre Heroínas y Colombia, una puerta conduce a un lugar que parece contar una historia escondida en pleno centro de Cochabamba. Es el Patrimonial Hotel Boutique, una casa vinculada a la familia Patiño que fue recuperada y conserva en sus ambientes objetos y detalles de otra época.

La propiedad mantiene sus muros de tapial, bóvedas, semibóvedas, arcos, piedras y pisos de ladrillo. A ello se suman muebles antiguos, lámparas traídas de Europa, fotografías, pinturas, espejos y puertas que forman parte de la historia de la vivienda.

La propietaria, Sonia Luz Rodríguez, cuenta que junto a su familia trabajó durante cinco años en la recuperación del inmueble. Las obras incluyeron el reforzamiento de los muros de tapial, la recuperación de   bóvedas, pisos, puertas y otros elementos de la construcción, además de la restauración de muebles y objetos que permanecían en la casa. También se retiraron modificaciones posteriores para recuperar la distribución original de algunos ambientes.

La casa tiene tres patios. Al recorrerlos todavía se pueden reconocer detalles de la arquitectura colonial y materiales tradicionales.

Entre las piezas que guarda el lugar hay retratos originales que Rodríguez atribuye a las tres hijas de Simón Patiño, además de muebles y otros objetos. También recuperó una antigua cocina de leña con horno que, según cuenta, estuvo en una población minera vinculada a Patiño.

Para Rodríguez, recuperar la propiedad fue un trabajo de familia y una forma de conservar una parte de lo que fue Cochabamba. Cinco años de esfuerzo permitieron que la casa vuelva a lucir renovada, sin perder los objetos y elementos de su pasado.

Actualmente, el inmueble funciona como hotel y recibe visitantes nacionales e internacionales. Para Rodríguez, conservar esta casa es un regalo para los cochabambinos y el fruto de cinco años de trabajo, dedicación y cariño de una familia por preservar parte de la historia y la identidad de la ciudad.

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