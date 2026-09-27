Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 27/09/2026 a las 8h13
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) comenzó a distribuir 900 mil vacunas antirrábicas a los centros de salud del departamento destinadas a la campaña que se realizará los días 24 y 25 de octubre, en Cochabamba. 

El director del Sedes, Antonio Pardo, informó que ya se distribuyen las dosis a los responsables de los centros, en ambientes de la institución y se coordinan los pormenores para la campaña que tiene por finalidad prevenir esta enfermedad mortal vacunando a las mascotas. 

“Son 900 mil dosis para los perritos y gatos de todo el departamento, tenemos una población de 931.000 mascotas que tienen que ser vacunadas, la vacuna es la forma de prevención más afectiva contra la rabia”, señaló.

El director del Sedes confirmó que la campaña de vacunación contra la rabia se realizará los días 24 y 25 de octubre, en todo el departamento de Cochabamba y pidió a la población llevar a vacunar a sus mascotas a los centros de salud, de manera responsable, la inmunización es totalmente gratuita.

“La rabia es una enfermedad grave cuando se adquiere no tiene curación, la vacunación e inmunización son importantes, el Sedes está distribuyendo e a todos los municipios”, indicó. 

La supervisora de la Red Tarata, Jean Carla Mercado, señaló que las vacunas serán distribuidas a la vez a todos los municipios que conforman la Red para que todos los centros de salud cuenten con las dosis y realicen la vacunación a las mascotas.

“Estamos organizados, con una buena planificación, para llevar a cabo la campaña de vacunación los dos días programados”, indicó.

 

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