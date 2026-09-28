Quillacollo inicia procesos por cierre del botadero y la excavación de zanjas en el camino

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/09/2026 a las 11h09
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La Alcaldía de Quillacollo determinó este lunes iniciar procesos penales en contra de los responsables de un nuevo cierre del botadero y de la excavación de zanjas en el camino a Cotapachi para impedir el ingreso de los carros recolectores con el argumento de que se cumplió el plazo para el cierre definitivo.

Las secretarías General, Técnica y la Dirección de Jurídica informaron de manera oficial a la ciudadanía sobre la crítica situación generada por el bloqueo al acceso del relleno sanitario municipal, promovido por comunarios del sector de Cotapachi.

Según la fiscalización efectuada por la Alcaldía, los manifestantes procedieron a excavar de zanjas para deteriorar las vías de acceso impidiendo por completo el paso de los camiones recolectores de basura. Las autoridades catalogaron la medida de presión como una actitud irresponsable que atenta de forma directa contra el bienestar de las familias quillacolleñas.

Desde la Dirección de Jurídica, se precisó que la medida vulnera flagrantemente una resolución constitucional vigente, la cual prohíbe de manera explícita cualquier tipo de obstaculización o impedimento al ingreso del relleno sanitario.

Ante este escenario de ilegalidad, el gobierno municipal de Quillacollo ya inició los actuados legales pertinentes contra los responsables, exigiendo a las autoridades judiciales la aplicación de sanciones ejemplares por los perjuicios causados a la colectividad. Asimismo, se solicitó de manera formal a la Policía Boliviana interponer sus buenos oficios para resguardar la zona, restituir la transitabilidad y garantizar la continuidad de los servicios básicos.

Las secretarías remarcaron que el confinamiento de los desechos en las vías públicas representa un grave atentado contra la salud y la contaminación del medio ambiente, incrementando el peligro de focos infecciosos y la proliferación de vectores.

Por este motivo, la Secretaría General, emitió una exhortación urgente a todos los vecinos y comerciantes de la jurisdicción: se pide encarecidamente no sacar los residuos sólidos a las calles, avenidas, plazas ni áreas verdes. Las autoridades solicitaron mantener los desechos dentro de los domicilios mientras se solucionen las medidas de presión y se normalice la recolección, evitando así una crisis epidemiológica en el municipio.

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