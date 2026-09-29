Gobernador Loza entrega equipos de rayos X modernos para el Viedma y el materno infantil

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/09/2026 a las 7h37
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El gobernador Leonardo Loza entregó ayer modernos equipos de última tecnología, al Hospital Clínico Viedma y al Materno Infantil Germán Urquidi para fortalecer la atención de pacientes en el departamento de Cochabamba. 

La primera autoridad del departamento, entregó dos Arcos en C, que son equipos médicos portátiles de rayos X, que generan imágenes radiológicas en tiempo real, dentro del quirófano reduciendo la exposición de los pacientes a la radiación y del personal de salud que toma las placas.

“Venimos trabajando no sólo para fortalecer a nuestros hospitales de tercer nivel, sino también a los centros de las provincias municipios. Nuestro compromiso firme es por el tema de salud, que primordial es tener una buena atención. Usemos adecuadamente, como corresponde este equipo de Arco”, manifestó. 

Al respecto, el director del Materno Infantil Germán Urquidi Eduardo Soto explicó que la incorporación de estos equipos representa un avance importante y significativo para la capacidad operativa del Quirófano en ambos hospitales, promoviendo el uso de la tecnología y mejora en la prestación de los servicios.

“Es un gran aporte para terapia del dolor, les da un gran trato humano sobre todo a las pacientes oncológicas, agradecemos al Gobernador por la entrega de estos equipos”, indicó.

Agregó que, por día, se atienen entre dos a tres pacientes que requieren terapias del dolor además de pacientes que son derivados de otros centros de salud de segundo nivel para su diagnóstico y tratamiento. 

De la misma forma, el director del Hospital Clínico Viedma Antonio Lara agradeció al Gobierno Departamental por hacer efectiva la entrega de los equipos que mejorará considerablemente la atención de los pacientes en ambos nosocomios, principalmente de quienes requieren intervenciones de cirugías. 

“Toda entrega, adquisición siempre es una alegría, implementación. Este es un elemento primordial para la colocación de marcapasos, las especiales que más uso de van a dar son traumatología, neurocirugía, urología, es un equipo nuevo, moderno, fácil de manejarlo”, destacó.

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