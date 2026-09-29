Gobernador Loza entrega pozo de agua para 54 familias en Omereque

El gobernador Leonardo Loza entregó este martes un pozo de agua profunda en la comunidad de Perereta, municipio de Omereque.

La obra garantizará el suministro constante para el consumo humano y el riego de 40 hectáreas de cultivos agrícolas, beneficiando de forma directa a 54 familias de la zona.

La infraestructura demandó una inversión de 241 mil bolivianos y cuenta con una perforación que supera los 120 metros de profundidad.

Durante el acto, la primera autoridad departamental destacó el potencial agrícola de la región.

“Hemos entregado este pozo en una zona altamente productiva de tomate, melón y sandía. El agua es sinónimo de producción”, señaló Loza, comprometiéndose a dar continuidad a este tipo de proyectos para asegurar el líquido elemento en todo el departamento.

Asimismo, agradeció la hospitalidad de los comunarios, quienes compartieron muestras de su producción frutícola.

El alcalde de Omereque, Darwin Vera, resaltó el impacto de la obra para asegurar las cosechas de la temporada y anticipó que próximamente se construirán pozos similares en otras cuatro comunidades del municipio.

“Con esta agua tenemos que salvar las cosechas. Tenemos una gran variedad de frutas y también nos servirá para el consumo humano”, sostuvo.

Finalmente, el ejecutivo regional de Omereque, Reynaldo Limón, expresó su agradecimiento por la visita de la autoridad y su atención a las demandas locales.

“Es una alegría; el hermano Gobernador nos visita por segunda vez para entregar obras, primero un tanque y ahora este pozo profundo. Este lugar es seco y no teníamos agua ni para tomar ni para regar”, manifestó el dirigente.