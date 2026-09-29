Llegan 100 cisternas de diésel a Santa Cruza por gestiones de la Gobernación

Cochabamba
ABI
Publicado el 29/09/2026 a las 10h39
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Tras semanas de gestiones, la Gobernación de Santa Cruz logró facilitar la primera importación de 100 cisternas de diésel, que arribarán al departamento esta semana, informó el titular de esta cartera estatal, Juan Pablo Velasco.

“Después de muchas trabas, gestiones y dificultades, logramos facilitar la llegada de una primera importación importante de diésel: esta semana serán aproximadamente 100 cisternas”, publicó Velasco en sus redes sociales.

La autoridad explicó que dicho volumen de diésel no es suficiente para Santa Cruz, pues el departamento necesita alrededor de 700 cisternas para cubrir su demanda, “pero había que empezar” esta importación.

“La rueda tenía que comenzar a girar y ahora no puede parar. Nuestro objetivo es alcanzar progresivamente el volumen necesario para que el diésel deje de ser un problema para nuestro sector productivo y para todo el departamento”, señaló.

En el marco de la transparencia y tecnología, el gobernador publicó también el portal donde se puede ver los precios, hacer pedidos e inscribirse como proveedores: https://hidrocarburos.santacruz.gob.bo/

“Quiero ser absolutamente transparente sobre el rol de la Gobernación: no importamos, no comercializamos y no vendemos combustible. Facilitamos y conectamos a un nuevo proveedor internacional con importadores y comercializadores locales legalmente establecidos”, aclaró.

Precisó que el trabajo de la Gobernación de Santa Cruz fue reunir demanda, articular a los actores privados y facilitar que puedan consolidar pedidos de mayor volumen para generar escala, mejorar la logística y conseguir mejores precios.

“Eso es lo que debe hacer una Gobernación moderna: facilitar, destrabar, conectar y encontrar soluciones. Cuando esto alcance escala, en las próximas semanas, el problema del diésel en nuestro departamento estará resuelto: sin escasez y sin filas”, aseguró.

Añadió que, si el Gobierno quiere que el precio baje de Bs 18 por litro, “lo único que tiene que hacer es eliminar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones por emergencia de abastecimiento”.

“Ese sería el precio al consumidor final. Se puede hacer”, sostuvo.

 

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