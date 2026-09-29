Zanjas en Cotapachi frenan recolección de basura en Quillacollo

El bloqueo del camino de acceso al relleno sanitario de Cotapachi vuelve a afectar desde el domingo la recolección de residuos sólidos en Quillacollo, luego de que se encontraran zanjas excavadas en la vía que impiden el ingreso de los carros recolectores. Ante la emergencia, la Alcaldía activó puntos temporales de acopio y anunció acciones legales.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, afirmó que se trata del “décimo bloqueo” al acceso al relleno y señaló que las zanjas habrían sido abiertas con maquinaria pesada. “No es al alcalde, sino a la población de Quillacollo que tiene que pagar las consecuencias”, manifestó.

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, la medida vulnera, una sentencia constitucional emitida dentro de una acción popular, que dispone garantizar el ingreso de los vehículos recolectores y proteger los derechos a la salud pública y al medio ambiente.

Santa Cruz anunció que el municipio solicitará el cumplimiento del fallo y recurrirá a las instancias correspondientes. Indicó que se puso el caso en conocimiento de la Policía para identificar a los presuntos autores, cómplices o instigadores.

Mientras se busca restablecer el acceso al relleno, la Empresa Municipal de Aseo Quillacollo habilitó puntos de acopio para que la población deposite sus residuos. Desde ayer, los puntos fueron instalados en el Mercado Central y en Villa Moderna, de 8:00 a 21:00, con dos carros compactadores.

La medida continuará este martes en los mercados Martín Cárdenas y 27 de Mayo, y el miércoles en Km 11-Campero y Albina Patiño-Santa Cruz.

El representante de Derechos Humanos en Quillacollo, Jhenry Pahirumani, llamó a las partes a retomar el diálogo y buscar acuerdos para resolver el conflicto.

La Alcaldía, pidió a vecinos y comerciantes evitar sacar sus residuos a calles, avenidas, plazas y áreas verdes mientras persista la contingencia.