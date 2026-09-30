Adiós a Willy Soria, un referente de la avicultura y empresario cochabambino

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 12h10
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La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) confirmó ayer el fallecimiento de Willy Soria Arze, empresario avícola y dirigente cuya trayectoria de más de cinco décadas dejó una huella en la producción agropecuaria, la organización empresarial y el deporte boliviano.

Nacido en Santiváñez en 1938, Soria inició su actividad empresarial en la producción de pollo parrillero en Sacaba, en 1973. Años después instaló una granja avícola en su municipio natal. Había trabajado previamente en Molinos San Sebastián, una fábrica de alimentos balanceados para aves y ganado, experiencia que precedió a su prolongada labor en el sector productor, según un reporte de la FEPC.

Fue fundador y primer tesorero de la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA), creada en 1970, y asumió su Presidencia en 1973. Desde esa institución impulsó la representación de los productores, la consolidación de una sede propia y proyectos para fortalecer la actividad avícola, entre ellos las gestiones para establecer un laboratorio de patología aviar en Cochabamba. Su papel en el desarrollo del sector fue destacado en perfiles publicados por la prensa cochabambina. 

Trayectoria 

Su trayectoria gremial se extendió al ámbito nacional. Fundó y presidió la Asociación Nacional de Avicultores; presidió la Cámara Agropecuaria de Cochabamba y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro); e integró espacios de definición de políticas agropecuarias. Participó, además, en la creación de Proinpa y de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles.

En la entonces Federación de Empresarios Privados de Cochabamba ejerció como tesorero y vicepresidente, y formó parte de su Consejo Directivo durante varias décadas. También desarrolló una extensa carrera en la dirigencia deportiva: presidió el Club Jorge Wilstermann en distintas gestiones, fue vicepresidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol durante el periodo en que la selección clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994. En 1997 presidió el comité organizador local de la Copa América para las sedes de Cochabamba, Oruro y Sucre, según la FEPC.

Máxima distincion 

El pasado 23 de julio, la FEPC otorgó a Willy Soria Arze la Medalla al Mérito Empresarial, su máxima distinción, en reconocimiento a su aporte al desarrollo productivo y a la institucionalidad empresarial. En el marco del 57º aniversario de la FEPC, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, la Asamblea Legislativa Departamental y el Concejo Municipal, a través del alcalde Manfred Reyes Villa, también le otorgaron sus máximos reconocimientos institucionales.

 

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