Cochabamba: encuentran restos de perros sacrificados en una vivienda

En un inmueble ubicado en la Organización Territorial de Base (OTB) Villa Bajo Salvador, de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, fueron encontrados los restos de al menos cuatro perros que habrían sido víctimas de tratos crueles.

De acuerdo con la información difundida por el director de la Unidad de Zoonosis del municipio de Cochabamba, Diego Prudencio, un hombre habría sacrificado a los canes en un ambiente que, presuntamente, funcionaba como criadero ilegal.

“Hemos podido observar que hay varios de ellos que han sido enterrados y que, de acuerdo con las presunciones y testimonios previos, existe la suspicacia de que, una vez utilizados para la procreación, eran sacrificados por esta misma persona”, explicó.

En el inmueble, que se encontraba en condiciones precarias, también fueron encontrados objetos punzocortantes que, presumiblemente, habrían sido utilizados para sacrificar a los canes.

El caso se encuentra en investigación por la Fuerza Especial Contra Delitos Ambientales (FELCDA) por el delito de biocidio.