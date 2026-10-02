Entregan y bendicen la escultura de la familia en la fuente de La Recoleta

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 21h49
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El alcalde Manfred Reyes Villa realizó hoy viernes la entrega de la escultura de la fuente de La Recoleta y participó de la bendición en homenaje a la familia.

El munícipe Indicó que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad y explicó que las manos son muy representativas y tienen una connotación espiritual. Expresó: "entre tus manos está mi vida señor". Afirmó que se continuará con el embellecimiento de la ciudad, anunció que se mejorará el paseo del Prado.

El párroco de la iglesia de La Recoleta, Honny Villarroel, señaló que es importante bendecir una obra que tiene un significado tan especial, como lo es la familia, además de que las manos representan las manos de Dios. Llamó a los cochabambinos a cuidar de la familia ya que es la base de la sociedad.

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