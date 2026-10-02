Fracasa el diálogo por el botadero de Cotapachi en Quillacollo

El diálogo convocado por la Gobernación de Cochabamba este viernes para levantar el bloqueo en el botadero de Quillacollo, en Cotapachi, fracasó debido al plazo de dos meses que se propuso para el cierre definitivo del vertedero y la falta de un acuerdo que ponga fin al cierre que comenzó hace cinco días y obligó a suspender el recojo de residuos sólidos, según el informe de la Alcaldía de Quillacollo.

A pesar de este resultado en la sede de la Central Regional Cotapachi, el municipio ratificó su plena predisposición para continuar buscando alternativas viables al tratamiento de los desechos urbanos.

El secretario General de la Alcaldía, Boris Mercado, informó que el punto central del desacuerdo surgió ante la propuesta de otorgar un plazo de solo dos meses para que Quillacollo deje de depositar sus residuos en el botadero de Cotapachi.

Según Mercado esto generó extrañeza en la comisión del municipio. Frente a esto, el alcalde municipal había solicitado formalmente un periodo de transición ordenado de dos años con proyección al año 2028, solicitud que fue rotundamente rechazada.

Ante esta situación, la directora de la Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ), Albina Santos, aclaró que el botadero de Cotapachi opera bajo una licencia ambiental vigente por 10 años, la cual contempla cuatro fases: las etapas de adecuación y clausura (ya concluidas), el cierre técnico (actualmente en ejecución mediante la zanja de emergencia) y el saneamiento ambiental final.

Las autoridades municipales remarcaron que este marco legal habilita el depósito de residuos sólidos hasta el año 2028, por lo que instaron a los actores sociales y políticos a actuar con responsabilidad y priorizar la salud pública de los quillacolleños sobre cualquier interés sectorial.

El concejal Jhasmani Terán declaró que hasta el mediodía tenían un preacuerdo adelantado, pero al momento de firmar el documento el alcalde Luis Santa Cruz comenzó a realizar consultas a sus técnicos y sus secretarios. “Los comunarios se molestaron por esta conducta y manifestaron que se rompe el diálogo. Es lamentable para la población esperamos que el alcalde tome los recaudos y retomar el diálogo”, dijo.

El presidente del Concejo Municipal, Reynaldo Lafuente, lamentó que el diálogo haya fracasado y que la población esté afectada cinco días por el cierre del relleno sanitario.