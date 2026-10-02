Sismo de magnitud 3,4 sacude la provincia Chapare, en Cochabamba

El Observatorio San Calixto informó este viernes 2 de octubre un sismo de magnitud 3,4 registrado en la provincia Chapare, en el departamento de Cochabamba. De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11,6 kilómetros, por lo que se trata de un sismo de carácter cortical.

El epicentro fue localizado a 5 kilómetros de Sacaba, 14 kilómetros al este-noreste (ENE) de la ciudad de Cochabamba y 19 kilómetros al oeste (O) de Colomi.

El Observatorio San Calixto señala que debido a que el evento se produjo a una profundidad menor a 70 kilómetros, es probable que haya sido en sentido zonas cercanas al epicentro y que “pueda ocasionar daños en regiones aledañas”.