Alcaldía de Quillacollo pide plazo hasta 2028 para cerrar relleno de Cotapachi

Ante el nuevo cierre del botadero de Cotapachi, la Alcaldía de Quillacollo pidió una ampliación del plazo hasta 2028 para el cierre definitivo del relleno sanitario para avanzar con el proceso de industrialización de los residuos sólidos, informó el viernes el secretario General, Boris Mercado.

El pedido se planteó el viernes en la reunión en la que el diálogo no avanzó debido a que los vecinos de Cotapachi y sus dirigentes piden que el vertedero se cierre en dos meses, el 26 de noviembre.

El secretario General indicó que las empresas interesadas en llevar adelante el proyecto de industrialización de la basura que genera el municipio de Quillacollo piden al menos un año para avanzar con este plan. “No será de la noche a la mañana”, declaró.

Los pobladores de Quillacollo soportan un nuevo bloqueo desde el pasado fin de semana por la excavación de zanjas en el camino a Cotapachi por parte de los vecinos.

Diálogo fracaso

El secretario General de la Alcaldía, Boris Mercado, informó que el punto central del desacuerdo surgió ante la propuesta de otorgar un plazo de solo dos meses para que Quillacollo deje de depositar sus residuos en el botadero de Cotapachi.

Según Mercado esto generó extrañeza en la comisión del municipio. Frente a esto, el alcalde municipal había solicitado formalmente un periodo de transición ordenado de dos años con proyección al año 2028, solicitud que fue rotundamente rechazada.

Ante esta situación, la directora de la Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ), Albina Santos, aclaró que el botadero de Cotapachi opera bajo una licencia ambiental vigente por 10 años, la cual contempla cuatro fases: las etapas de adecuación y clausura (ya concluidas), el cierre técnico (actualmente en ejecución mediante la zanja de emergencia) y el saneamiento ambiental final.

Las autoridades municipales remarcaron que este marco legal habilita el depósito de residuos sólidos hasta el año 2028, por lo que instaron a los actores sociales y políticos a actuar con responsabilidad y priorizar la salud pública de los quillacolleños sobre cualquier interés sectorial.

El concejal Jhasmani Terán declaró que hasta el mediodía tenían un preacuerdo adelantado, pero al momento de firmar el documento el alcalde Luis Santa Cruz comenzó a realizar consultas a sus técnicos y sus secretarios. “Los comunarios se molestaron por esta conducta y manifestaron que se rompe el diálogo. Es lamentable para la población esperamos que el alcalde tome los recaudos y retomar el diálogo”, dijo.

El presidente del Concejo Municipal, Reynaldo Lafuente, lamentó que el diálogo haya fracasado y que la población esté afectada cinco días por el cierre del relleno sanitario.