Levantan el bloqueo en el botadero de Cotapachi y dan dos meses para el cierre

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/10/2026 a las 17h34
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Los comunarios de Cotapachi levantaron este lunes el bloqueo del botadero de Quillacollo y ampliaron el plazo para el cierre definitivo por dos meses, hasta el 30 de noviembre, con lo que este lunes por la tarde se prevé que el servicio de aseo urbano se normalice.

La Alcaldía de Quillacollo anunció que primero se cerrarán las zanjas para que los carros basureros puedan pasar hacia el relleno sanitario, ubicado en Cotapachi.  

El secretario General de la Alcaldía de Quillacollo, Boris Mercado, explicó que el acuerdo se logró luego de una reunión de entre autoridades municipales y los pobladores del sector. Además, participaron los representantes de Control Social.

“Con este acuerdo se evita una crisis sanitaria de acumulación de basura en el municipio garantizando la continuidad del servicio de aseo urbano mientras el Ejecutivo municipal cumple con las demandas ambientales solicitadas por la comunidad”, declaró Mercado.

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Reynaldo Lafuente, informó que en el acta se acordó que el plazo para el cierre técnico termina el 30 de noviembre de 2026.

“Gracias a los comunarios de Cotapachi se está llegando a un acuerdo y esperamos que esta vez ya no se incumpla y que el acuerdo cumpla. No están exigiendo ninguna obra, sino el riego del camino por el polvo”, declaró.  

El bloqueo, con excavación de zanjas, provocó que el servicio se suspenda por siete días generando focos de contaminación por la acumulación de basura.

 

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