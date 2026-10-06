Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba

Cochabamba
ABI
Publicado el 06/10/2026 a las 7h36
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El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su Regional Cochabamba, coordinó ayer con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el despliegue de un helicóptero para fortalecer las acciones de reconocimiento y atención de los incendios forestales en el municipio de Mizque, Cochabamba.

Como parte de estas acciones, el helicóptero FAB-03 arribó a instalaciones de la Brigada Aérea de Cochabamba, desde donde realizó un vuelo de reconocimiento sobre la zona afectada, con la participación del responsable departamental de Defensa Civil Cochabamba y personal operativo de la institución.

El sobrevuelo permitió realizar una primera evaluación aérea del área afectada y recabar información para definir las acciones de respuesta y coordinación interinstitucional.

El incendio registrado el 4 de octubre, en el sector Centro Aguadita Kinsachata, dejó una persona fallecida y dos heridas. Según la información disponible, se trata de un comunario de la zona. La evaluación de los daños y la cuantificación de las familias afectadas continúan en proceso.

Defensa Civil señaló que mantiene el seguimiento de la situación y aguarda el reporte técnico correspondiente para definir las siguientes acciones de apoyo.

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