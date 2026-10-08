Pocona sin fuego con el apoyo aéreo del Bambi Bucket luego de 4 días

Después de las operaciones aéreas para mitigar el incendio forestal en el municipio de Pocona, en el cono sur de Cochabamba, con el helicóptero Bambi Bucket, el Viceministerio de Defensa Civil reportó ayer que el fuego se encuentra controlado, no se registran focos activos y se mantiene vigilancia en la zona para evitar una posible reactivación.

Un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket (bolsa) realizó tareas de mitigación en el área afectada. Durante estas operaciones también se efectuó el monitoreo y seguimiento de las condiciones del incendio, lo que permitió identificar los sectores donde aún se registraba emanación de humo.

La evaluación estableció que algunos puntos continúan humeando debido a la presencia de troncos y material vegetal residual, aunque al momento no existe evidencia de nuevos focos de fuego.

Las operaciones aéreas concluyeron cerca de las 17:30. Posteriormente, personal del Viceministerio de Defensa Civil y efectivos de las Fuerzas Armadas permanecieron en el sector para continuar con el monitoreo terrestre y mantener bajo observación el área afectada.

Según datos proporcionados por la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Pocona, aproximadamente 1.756 hectáreas fueron afectadas por el incendio, principalmente áreas de vegetación, bosques, pastizales y material vegetal seco.

El incendio comenzó el domingo por la tarde y durante cuatro días, la Alcaldía dePocona, los pobladores y bomberos voluntarios intentaron controlar su propagación. Ayer, el fuego ingresó a un cañadón de difícil acceso por lo que se empleó el helicóptero.

Mizque

Las autoridades del municipio llegaron ayer a la Gobernación para solicitar ayuda debido a que los daños del incendio forestal son “incalculables” por la pérdida de vidas, heridos, animales heridos y destrucción de los sistemas de riego, de producción y de agua.