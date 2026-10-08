Pocona sin fuego con el apoyo aéreo del Bambi Bucket luego de 4 días

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 08/10/2026 a las 9h08
ESCUCHA LA NOTICIA

Después de las operaciones aéreas para mitigar el incendio forestal en el municipio de Pocona, en el cono sur de Cochabamba, con el helicóptero Bambi Bucket, el Viceministerio de Defensa Civil reportó ayer que el fuego se encuentra controlado, no se registran focos activos y se mantiene vigilancia en la zona para evitar una posible reactivación.

Un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket (bolsa) realizó tareas de mitigación en el área afectada. Durante estas operaciones también se efectuó el monitoreo y seguimiento de las condiciones del incendio, lo que permitió identificar los sectores donde aún se registraba emanación de humo.

La evaluación estableció que algunos puntos continúan humeando debido a la presencia de troncos y material vegetal residual, aunque al momento no existe evidencia de nuevos focos de fuego.

Las operaciones aéreas concluyeron cerca de las 17:30. Posteriormente, personal del Viceministerio de Defensa Civil y efectivos de las Fuerzas Armadas permanecieron en el sector para continuar con el monitoreo terrestre y mantener bajo observación el área afectada.

Según datos proporcionados por la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Pocona, aproximadamente 1.756 hectáreas fueron afectadas por el incendio, principalmente áreas de vegetación, bosques, pastizales y material vegetal seco.

El incendio comenzó el domingo por la tarde y durante cuatro días, la Alcaldía dePocona, los pobladores y bomberos voluntarios intentaron controlar su propagación. Ayer, el fuego ingresó a un cañadón de difícil acceso por lo que se empleó el helicóptero.

Mizque

Las autoridades del municipio llegaron ayer a la Gobernación para solicitar ayuda debido a que los daños del incendio forestal son “incalculables” por la pérdida de vidas, heridos, animales heridos y destrucción de los sistemas de riego, de producción y de agua.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
2
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
3
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
4
Aviso ASPB
5
Inyección de divisas: Milenio proyecta elevar las exportaciones a US$ 16.200 millones hasta 2030

Más en Cochabamba

07/10/2026
Alcaldía restaura la torre de la catedral de Cochabamba
Después de cuatro años de gestiones y trabajos, la Alcaldía de Cochabamba entregó anoche la restauración de histórica torre de la Catedral Metropolitana de San...
Ver más
07/10/2026
Combaten los incendios por aire y tierra con un helicóptero y bomberos
Las acciones para controlar los incendios que afectan al valle alto y el cono sur del departamento se intensificaron ayer con medidas para combatir las llamas...
Ver más
La directora de Planificación Estratégica, Estefani Cavero, informó que este martes 6 de octubre se entregará la refacción que se realizó a la torre de la Catedral Metropolitana, ubicada en la plaza...
Ver más
06/10/2026
Entregan la torre restaurada de la catedral de Cochabamba
El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó hoy que movilizó una aeronave EC-145 S-145 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB-003) desde la II Brigada Aérea hacia el...
Ver más
06/10/2026
Despliegan el Bambi Bucket para combatir los incendios en Mizque
El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su Regional Cochabamba, coordinó ayer con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el despliegue de un helicóptero para fortalecer las acciones de...
Ver más
06/10/2026
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
Los incendios forestales mantienen en emergencia a varios municipios de Cochabamba.
Ver más
06/10/2026
Incendio en Mizque cobra una vida y el fuego persiste
En Portada
08/10/2026 País
Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, afirmó que el exfiscal General del Estado Roger Mariaca tenía influencia en legisladores,...
vista
07/10/2026 País
Consejo de Defensa plantea que FFAA luchen contra el narcoterrorismo
Se trataría de “de una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”, explicó el ministro de Defensa.
vista
07/10/2026 Economía
Choferes no logran acuerdo con la ATT sobre alza de pasajes interdepartamentales
Se declaran “en emergencia” y piden una reunión con los ministros de Obras Públicas, de Economía, de Hidrocarburos, y el viceministro de Transporte para...
vista
07/10/2026 País
Ministro de Gobierno posesiona a 3 nuevos viceministros
Peter Maldonado Bakovic, es viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial; Dorian Fernando Badani Villegas, de Lucha Integral...
vista
07/10/2026 Seguridad
Aprehenden al policía que era edecán de Roger Mariaca
El oficial tenía en su poder un millón de bolivianos que le entregó, un día antes de su aprehensión en el aeropuerto de Viru Viru, el entonces fiscal general...
vista
07/10/2026 Seguridad
Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca
La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del color verde y el uniforme institucional...
vista
Actualidad
Después de las operaciones aéreas para mitigar el incendio forestal en el municipio de Pocona, en el cono sur de...
Ver más
08/10/2026 Cochabamba
Pocona sin fuego con el apoyo aéreo del Bambi Bucket luego de 4 días
Después de 13 años, el país actualizará la información de más de 900 mil unidades productivas mediante el primer...
Ver más
08/10/2026 Economía
Histórico: arranca el Censo Agropecuario para conocer el potencial productivo de Bolivia
El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) aprobó ayer  cuatro proyectos normativos destinados a...
Ver más
08/10/2026 País
Gobierno proyecta ingreso temporal de FFAA en lucha antidroga y crimen
Tras una audiencia cautelar de varias horas, ayer un juez determinó la detención preventiva  por seis meses en la...
Ver más
08/10/2026 País
Dan seis meses de detención preventiva a Nelson Virreira en cárcel de San Sebastián
Deportes
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
Es la tercera presentación teatral del festival Mujeres en escena que se prolonga hasta el sábado 11, con un desfile de...
Ver más
07/10/2026 Cultura
La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero
El popular cantautor argentino de origen italiano tenía 81 años, estaba activo y continuaba desarrollando su carrera...
Ver más
07/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina