Alcalde: Quillacollo entrega la postulación de Urkupiña a patrimonio de la humanidad

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz Torrico, informó ayer junto al Comité Interinstitucional de la Festividad de la Virgen de Urkupiña que el 8 de octubre se entregó la postulación a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para que la celebración sea declarada patrimonio de la humanidad.

Con la entrega de los documentos se consolida la postulación y se abre la posibilidad de que la solicitud sea incluida en 2027 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El alcalde hizo el anuncio de la entrega de la documentación con las observaciones subsanadas en un acto con la presencia de los representantes del Comité Interinstitucional de la Festividad de Urkupiña, que cada año atrae a más de un millón de peregrinos durante agosto.

El trabajo contempla el registro y descripción de las principales manifestaciones que integran Urkupiña, desde la Entrada Autóctona y Folklórica hasta la Urkupiñita, las Advocaciones Marianas, las Alasitas, la gastronomía y las prácticas del Ayni en el Calvario, en el municipio de Quillacollo.