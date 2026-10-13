Reportan dos incendios en Bella Vista y Potrero, en Cochabamba

El grupo SAR Bolivia informó que al promediar las 12:30 se recibió un reporte de otra nueva reactivación del incendio forestal en la zona de la serranía del Parque Nacional Tunari en el sector correspondiente al municipio de Sacaba a la altura de Bellavista.

Indicó que se desplazó bomberos voluntarios desde las 14:30 en coordinación con la UGRyAD dependiente de la Gobernación de Cochabamba. La humareda del incendio llega hasta parte de la ciudad de Cochabamba y se puede ver detrás del monumento del Cristo de la Concordia.

Un segundo incendio forestal se registra en la zona de Potrero, en el municipio de Quillacollo. Se trata de la sexta vez que el fuego se reactiva en este sector en ocho días, según el informe del SAR Bolivia filial Cochabamba.