Salud: Cochabamba recibirá 350 ítems, Cercado cuestiona la demora

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 13/10/2026 a las 8h01
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Cochabamba recibirá 350 nuevos ítems para el sector salud, cuya distribución entre los 47 municipios dependerá de un relevamiento técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Sin embargo, la Alcaldía de Cercado cuestionó que todavía no exista una solución concreta para cubrir el déficit de personal en sus hospitales.

El acuerdo se concretó el sábado 10 de octubre en una reunión entre autoridades municipales, representantes de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), el Sedes y el Ministerio de Salud. La ministra Marcela Flores participó de manera virtual por motivos de salud.

El director del Sedes, José Antonio Pardo, explicó que la distribución tomará en cuenta la población de cada región, las necesidades de los establecimientos y el nivel de atención de los hospitales.

Anunció que se elaborará un cronograma de trabajo y que el relevamiento debe concluir hasta el viernes, para entregar la información al equipo técnico del Ministerio de Salud.

Pardo también indicó que los cargos se someterán a concurso de méritos y que no llegarán asignados a una persona o región específica.

El secretario municipal de Salud de Cercado, Aníbal Cruz, calificó la reunión como insuficiente y afirmó que Cercado requiere 221 ítems para cubrir sus necesidades inmediatas, aunque la brecha identificada alcanza los 670.

Cruz advirtió que la falta de personal limita el funcionamiento de los hospitales municipales. Como ejemplo, mencionó que en el Hospital del Norte hay quirófanos que no funcionan por falta de especialistas y que el Hospital del Sur tiene un piso sin habilitar por falta de enfermeras.

El alcalde Manfred Reyes Villa también pidió que la distribución responda a criterios técnicos y no políticos. Señaló que el municipio contrata a 530 médicos mediante consultorías en línea y que estos gastos afectan los recursos disponibles para otras obras municipales.

La demanda departamental supera la asignación anunciada. Según los antecedentes expuestos por las autoridades, Cochabamba esperaba al menos 520 nuevos ítems.

El desafío ahora es determinar cuántos profesionales recibirá cada municipio y si la distribución permitirá cubrir las necesidades más urgentes de la población.

La diputada Claudia Flores pidió que el proceso de distribución se desarrolle con criterios técnicos y transparencia y manifestó que existen diferencias en la disponibilidad de especialistas entre municipios.

Flores indicó que Cercado requiere más personal médico y que los nuevos centros de salud de Villa Israel y Uspha Uspha aún necesitan profesionales. Asimismo, señaló que el relevamiento permitirá identificar estas diferencias y orientar la asignación del personal según las necesidades.

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