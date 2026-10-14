Cisterneros paralizan la venta de agua en rechazo a ley municipal

Los cisterneros de Cochabamba se declararon en estado de emergencia y mantienen su rechazo a la Ley Municipal 1927, que regula el carguío de agua mediante cisternas y prohíbe realizar esta actividad en calles y aceras.

Tras una reunión con autoridades municipales para buscar una solución al conflicto, los representantes del sector se retiraron sin llegar a un acuerdo y reiteraron su pedido de abrogación.

Los representantes del sector aseguran que la restricción afecta directamente su actividad económica y el servicio que prestan a distintos barrios de la ciudad.

También reclaman que se permita continuar con el carguío en la zona norte y aseguran que la Alcaldía no les ofreció una alternativa que responda a sus demandas.

El alcalde Manfred Reyes Villa descartó dejar sin efecto la norma y defendió la prohibición del carguío en espacios públicos. “En la calle es prohibido, el asfalto se destroza, es un peligro”, afirmó.

La autoridad sostuvo que los cisterneros pueden cargar agua dentro de sus garajes y acudir a los puntos habilitados en la zona sur.

Según explicó, estas alternativas permitirían acceder a agua potable y reducir los gastos de combustible y carguío. “Hoy hay que ordenar Cochabamba y ya estamos ordenando”, afirmó.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, anunció que se modificará el decreto municipal sobre agua solidaria para establecer un precio de Bs 10 por turril. Indicó que estudios de la Alcaldía y la Unidad de Gestión de Riesgos determinaron ese monto como costo sin utilidad y cuestionó que algunos operadores comercialicen el agua entre Bs 15 y Bs 25.

Prudencio también anunció la habilitación de cisternas de Semapa y la UGR para abastecer a los distritos 7, 8, 9 y 15, además de distribuir alrededor de 10 cisternas entre las subalcaldías.Sin un acuerdo sobre el carguío de agua, persiste la incertidumbre entre las familias que dependen de las cisternas para abastecerse.