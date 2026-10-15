La Alcaldía comienza la demolición de casas y de antiguos ambientes de la UMSS en la Av. Oquendo

La Alcaldía de Cochabamba comenzó este jueves con la demolición de las casas y ambientes antiguos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), que se encontraban fuera del perfil de vía para iniciar con el proyecto de ampliación y descongestionar este sector que conecta al sur con el centro y norte de la ciudad.

La maquinaria municipal comenzó a trabajar desde la madrugada derribando antiguos muros de adobe y techos de teja que se construyeron hace décadas, pero que no cumplían con la normativa municipal para el espacio establecido para la avenida Oquendo. Inicialmente, la Alcaldía emitió 41 notificaciones para la demolición y se prevén despejar 71 predios.

Algunos ciudadanos observaron que no se haya comunicado oportunamente para evitar tomar esta ruta y verse afectados con el congestionamiento y la polvareda.

Más datos

La Alcaldía de Cochabamba busca comenzar con el proyecto de ampliación de la avenida Oquendo con el respaldo de la Ordenanza Municipal No. 1479 de 1994, que establece un perfil de vía de 27 metros de ancho para una doble vía con tres carriles de ida y tres de vuelta, además, de una jardinera central con una ciclovía. Sin embargo, los vecinos se han negado constantemente a ceder y exigían consensuar el plazo para la demolición de las construcciones que invaden el área para llevar adelante el plan.

El proyecto de la Alcaldía de Cochabamba contará con intersecciones y semáforos inteligentes, señalización, arborización y modelos de actividades económicas.