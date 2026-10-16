Intendencia intensifica control de precios y calidad en los mercados

Ante el aumento de los productos de primera necesidad, la Intendencia Municipal a través del Departamento de Defensa del Consumidor intensificó el control en los principales centros de abasto de la ciudad de Cochabamba.

Defensa del Consumidor priorizó el control de buenas prácticas de manipulación de los alimentos, la presentación de la lista de precios, balanzas bien calibradas y la higiene del puesto de venta.

En los últimos controles se constató una leve reducción de los precios de algunos alimentos como la papa y el tomate en la compra al por mayor por cargas y cajas.

La reducción se evidenció en los mercados que reciben los alimentos de los productores.Algunas personas solicitaron que los controles de precios se extiendan a los barrios, donde el incremento es mayor para evitar un alza exagerada de los alimentos más requeridos por las familias.

Compran menos

Las comerciantes indicaron que las amas de casa continúan acudiendo al mercado, pero redujeron las cantidades que llevan para el hogar.

“Están viniendo a comprar, pero no llevan siempre como llevaban una arroba, media arroba, las verduritas cuartitas”, explicó una de las vendedoras.

Añadió que ahora varias personas compran por libra o en cantidades más pequeñas.

Ante esta situación, las comerciantes continúan ofreciendo rebajas y aseguran entregar el peso completo, mientras las familias buscan ajustar sus compras para que el presupuesto alcance para los alimentos de consumo diario ante el alza constante de los productos de la canasta básica.