Falta de mantenimiento Baches convierten vía al trópico en una carretera de “terror”

Salir de viaje, de paseo o por algún otro motivo en un vehículo propio o transporte departamental por la carretera nueva al oriente, una vía estratégica del país por conectar oriente y occidente, puede convertirse en una verdadera pesadilla para los conductores debido al pésimo estado del camino.

Los choferes tienen que realizar maniobras para esquivar los enormes y profundos baches que se forman y que, en época de lluvia, además, se convierten en “lagunas”. Quienes pasan por esta ruta aseguran que no solo deben conducir bien y con precaución; sino, rezar para no sufrir un accidente o dañar su movilidad.

El mal estado de la carretera comienza desde la salida del puente Chiñata, en el municipio de Sacaba, y persisten hasta Bulo Bulo, en la frontera con Santa Cruz.

En ese trayecto la carretera se encuentra en pésimo estado y tramos críticos en las zonas del Cañadón, Cristal Mayu, Naranjitos, todo el tramo del Sillar, Villa Tunari y las demás comunidades hasta llegar a Bulo Bulo, según un recorrido realizado esta semana.

Es imposible que los motorizados no sufran daños como aros partidos, muñones y la suspensión dañada. Todo debido por la falta de mantenimiento de toda la ruta en específico todo el tramo que corresponde al departamento de Cochabamba.

Las malas condiciones de la carretera son un llamado urgente a las autoridades a cargo del mantenimiento de caminos para que asuman acciones para la reparación y mantenimiento antes de la temporada de lluvias.