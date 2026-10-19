La Feria del Libro reúne a más de 75.000 visitantes en 12 días de arte y cultura

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 19/10/2026 a las 8h19
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La 19.ª Feria Internacional del Libro de Cochabamba 2026 concluyó ayer con un balance positivo, tras recibir a más de 75.000 visitantes y 350 unidades educativas. Durante 12 días, el recinto ferial de la laguna Alalay acogió a cientos de personas que recorrieron los stands y participaron en diversas actividades culturales y recreativas.

En su última jornada, familias, grupos de amigos y estudiantes visitaron los espacios dedicados a la literatura, el arte y la cultura. La oferta incluyó presentaciones de libros, talleres, juegos de mesa y digitales, partidas de ajedrez y espacios decorados para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la feria.

Entre las actividades destacadas del cierre estuvo un concierto con más de seis bandas de rock, que animaron la tarde, además de una exposición de autos clásicos del Club Falcón, que atrajo la atención de los asistentes,  desfile de Star Wars,  karaoke y títeres .

Marcelo Bascope ejecutivo comercial de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba,  destacó la respuesta del público y calificó positivamente los resultados de esta edición.

“Hemos considerado una jornada muy positiva la Feria del Libro, ya que hemos contado con más de 75.000 visitantes y recibimos a 350 unidades educativas este año”, señaló.

Asimismo, indicó que uno de los desafíos de cada edición es convocar a más visitantes y agradeció a quienes participaron en las actividades programadas.

Los Tiempos

El periódico Los Tiempos participó un año más en la Feria Internacional del Libro con una variedad de libros de historia, álbumes del Mundial, ciencia, salud animal, recetas de cocina, cuentos, juguetes y otras propuestas. Además, realizó la cobertura periodística de las  actividades durante los 12 días de feria.

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