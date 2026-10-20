Alcaldía ampliará medidas coactivas a poseedores de vehículos con deudas

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer el proyecto de “Decreto Municipal sobre Transferencias No Consolidadas”, que plantea que las placas de los vehículos pertenezcan a sus propietarios y no a los motorizados. La propuesta busca evitar que los antiguos dueños sigan afectados por impuestos y otras obligaciones de vehículos que vendieron sin completar la transferencia. (Vea la infografía)

La autoridad explicó que, cuando una persona venda su vehículo, deberá retirar sus placas y el comprador tendrá que tramitar unas nuevas a su nombre. “Estamos presentando esta placa que pertenecerá a la persona y no al vehículo”, señaló Reyes Villa.

Detalló que las nuevas placas tendrán un holograma personalizado para el control de emisiones de gases y un código QR con información del titular, como el pago de impuestos, su domicilio y la fecha de compra del vehículo.

El proyecto será tratado por el directorio nacional del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y su aplicación dependerá de la aprobación correspondiente.

Trasladarán las medidas coactivas

El director de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba y presidente del directorio nacional del RUAT, Israel Bascopé, informó que el municipio aplicará medidas coactivas contra quienes compraron vehículos y no completaron la transferencia de propiedad.

Explicó que los antiguos propietarios podrán presentar una declaración jurada y documentos que acrediten la venta, como un contrato de compraventa, una minuta de transferencia o un poder.

Tras verificar la documentación, la Administración Tributaria Municipal podrá liberar sus cuentas bancarias bloqueadas y trasladar las medidas de cobro al poseedor del motorizado.

Entre las acciones previstas están el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo del vehículo y las restricciones para participar en procesos de contratación.

Buscan bloquear el carguío

Bascopé también anunció que la Alcaldía gestionará una modificación normativa para incorporar el bloqueo del carguío de combustible como medida adicional de cobro a los deudores. Actualmente, esta restricción requiere una orden fiscal o un requerimiento judicial.

El tema será abordado en la reunión del directorio nacional del RUAT, prevista para el jueves 22 y viernes 23 de octubre en Santa Cruz, con participación de representantes institucionales, incluida la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La modificación todavía debe gestionarse para que esta medida pueda incorporarse a las acciones de cobro.

La propuesta busca que los compradores regularicen la transferencia y que los antiguos propietarios dejen de asumir las consecuencias tributarias.