Eddy Ordoñez asume reto de cambiar la imagen de la Fiscalía en Cochabamba

Tras asumir su cargo, el nuevo fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, anunció auditorías de casos relevantes y evaluaciones al trabajo de los fiscales para mejorar la respuesta del Ministerio Público.

La autoridad, que ejercerá funciones durante 90 días como interino, afirmó que buscará transparentar la institución. “El principal desafío es devolverle la institucionalidad al Ministerio Público y recobrar la confianza ciudadana”, señaló. Agregó que “la población clama por un cambio”.

“Esta Fiscalía Departamental va a estar abierta a cualquier denuncia, a cualquier inquietud que pueda tener cualquier ciudadano en una investigación penal”, manifestó ayer durante su presentación ante los medios de comunicación. Señaló que una de las principales demandas de la población es la celeridad.

Ordóñez explicó que solicitará informes y revisará indicadores de desempeño para evaluar el trabajo de los fiscales y determinar posibles cambios o reasignaciones.

Añadió que, una vez que cuente con esa información, podrá definir qué profesionales tienen la preparación y experiencia necesarias para asumir los casos más complejos.

La autoridad convocó a la población a presentar pruebas y denunciar posibles hechos de corrupción que involucren a fiscales o funcionarios del Ministerio Público

Aclaró que no realizará destituciones generalizadas y que las denuncias serán evaluadas con objetividad .

El trópico

Otro de los temas que abordó fue el estado de las investigaciones por hechos de violencia en el trópico de Cochabamba. Ordoñez indicó que solicitó informes sobre los procesos en curso y que evaluará la conformación de una comisión de fiscales para reforzar el trabajo del Ministerio Público en esa región.

Respecto a los feminicidios, que en Cochabamba suman 14 casos este año, señaló que se podrá incorporar a fiscales especializados en violencia de género, de acuerdo con las necesidades.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos por su supuesto parentesco con Roy Oroñez, director Jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, el fiscal departamental defendió su trayectoria de más de 14 años y aseguró que su trabajo se rige por la Constitución y las leyes. Señaló que no dará mayor importancia a las conjeturas políticas.

Trayectoria profesional

Eddy Ordóñez Tapia tiene 36 años, es abogado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y formación doctoral en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su trayectoria incluye el ejercicio privado de la abogacía, la docencia universitaria y publicaciones sobre diversos temas del derecho como estándares de prueba y violencia sexual.