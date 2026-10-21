La Gobernación exige al Gobierno claridad sobre pago de bono de vacunación

El secretario departamental de Gobernabilidad, José Antonio Gonzales, pidió al Gobierno nacional establecer una posición clara y oficial sobre el pago del bono de vacunación correspondiente a la gestión 2026 y el reembolso de los recursos destinados al pago de prediarios, luego de la promulgación de una ley que, según explicó, asigna estas responsabilidades al nivel central.

La autoridad señaló que, pese a la promulgación de la normativa, persisten contradicciones sobre su aplicación, particularmente respecto a la fecha desde la cual el Gobierno nacional asumirá estas obligaciones y reconocerá los recursos que las gobernaciones ya desembolsaron.

“Ya se ha promulgado una ley en la que el Gobierno central empieza a asumir la responsabilidad de pagar el bono de vacunación y los prediarios; sin embargo, entre ellos mismos no hay una posición clara”, manifestó Gonzales, cuestionando la falta de definiciones concretas.

En el caso de Cochabamba, informó que la Gobernación se encuentra al día en el pago de prediarios y prepara el desembolso correspondiente a agosto.

Indicó que permanece pendiente la definición sobre el reembolso de los recursos que el departamento ya destinó a cubrir esta obligación.