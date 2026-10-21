Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba lanzó oficialmente su quinta versión la noche de este miércoles, en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay, ante la presencia de autoridades, representantes del cuerpo consular, instituciones y líderes empresariales.

Bajo el concepto “Capital de Oportunidades”, la Fexco 2027 tendrá del 29 de abril al 9 de mayo, con una propuesta que integra infraestructura, negocios y experiencias para proyectar a Cochabamba hacia nuevos mercados, informa una nota de prensa de la oficina de comunicación de la Fexco.

El lanzamiento reunió al alcalde de Cochabamba y presidente del directorio de la Fexco, Manfred Reyes Villa y al presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure; además de autoridades, representantes de la empresa privada y expositores.

La nueva edición plantea consolidar a la feria como un espacio donde empresas y emprendedores puedan ampliar sus mercados, establecer alianzas y generar oportunidades de crecimiento. Esta visión se sustenta en la articulación público-privada y en el fortalecimiento del Recinto Ferial Alalay como un escenario de actividad económica, cultural y turística durante todo el año.

Inversión en infraestructura

Uno de los ejes de la Fexco 2027 es la inversión en infraestructura, con especial énfasis en el Auditorio Fexco, una obra que ampliará la capacidad del recinto para albergar congresos, convenciones, encuentros empresariales y actividades culturales.

Su incorporación, junto con Fexco Arena, los pabellones y la plaza de comidas, permitirá fortalecer la oferta de espacios y servicios para organizadores, expositores y visitantes. Esta infraestructura abre nuevas posibilidades para atraer eventos y dinamizar sectores vinculados al turismo de reuniones, como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Además, la autoridad anunció el nuevo proyecto de la construcción de un edificio de parqueos.

“La inversión en infraestructura es una apuesta por el futuro de Cochabamba. Con el Auditorio Fexco estamos ampliando nuestras posibilidades de recibir grandes encuentros y de generar actividad económica durante todo el año. Queremos que la ciudad cuente con espacios que acompañen su crecimiento y que cada nueva obra se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde y presidente del Directorio FEXCO, Manfred Reyes Villa.

Agenda empresarial

La agenda de Fexco Negocios tendrá dos encuentros centrales: la Vitrina Comercial, el 30 de abril, y la Rueda Empresarial Internacional de Negocios, el 3 y 4 de mayo. Ambos espacios estarán orientados a facilitar contactos comerciales, acercar la oferta empresarial a potenciales compradores y promover acuerdos que trasciendan los días de feria.

“Capital de Oportunidades expresa lo que queremos construir desde el sector empresarial: un espacio donde las empresas encuentren nuevos mercados, los emprendedores establezcan conexiones y las inversiones se conviertan en desarrollo. La Fexco demuestra el alcance del trabajo conjunto y la capacidad de Cochabamba para vincularse con Bolivia y el mundo”, manifestó Juan Pablo Demeure, presidente de la FEPC.

La articulación entre el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la FEPC y la Fundación Feicobol constituye una base para impulsar esta agenda, fortalecer la competitividad regional y promover la participación de distintos sectores productivos.