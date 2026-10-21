Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”

Cochabamba
LOS TIEMPOS
Publicado el 21/10/2026 a las 22h28
ESCUCHA LA NOTICIA

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba lanzó oficialmente su quinta versión la noche de este miércoles, en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay, ante la presencia de autoridades, representantes del cuerpo consular, instituciones y líderes empresariales.

Bajo el concepto “Capital de Oportunidades”, la Fexco 2027 tendrá del 29 de abril al 9 de mayo, con una propuesta que integra infraestructura, negocios y experiencias para proyectar a Cochabamba hacia nuevos mercados, informa una nota de prensa de la oficina de comunicación de la Fexco.

El lanzamiento reunió al alcalde de Cochabamba y presidente del directorio de la Fexco, Manfred Reyes Villa y al presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure; además de autoridades, representantes de la empresa privada y expositores.

La nueva edición plantea consolidar a la feria como un espacio donde empresas y emprendedores puedan ampliar sus mercados, establecer alianzas y generar oportunidades de crecimiento. Esta visión se sustenta en la articulación público-privada y en el fortalecimiento del Recinto Ferial Alalay como un escenario de actividad económica, cultural y turística durante todo el año.

 

Inversión en infraestructura

Uno de los ejes de la Fexco 2027 es la inversión en infraestructura, con especial énfasis en el Auditorio Fexco, una obra que ampliará la capacidad del recinto para albergar congresos, convenciones, encuentros empresariales y actividades culturales.

Su incorporación, junto con Fexco Arena, los pabellones y la plaza de comidas, permitirá fortalecer la oferta de espacios y servicios para organizadores, expositores y visitantes. Esta infraestructura abre nuevas posibilidades para atraer eventos y dinamizar sectores vinculados al turismo de reuniones, como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Además, la autoridad anunció el nuevo proyecto de la construcción de un edificio de parqueos.

“La inversión en infraestructura es una apuesta por el futuro de Cochabamba. Con el Auditorio Fexco estamos ampliando nuestras posibilidades de recibir grandes encuentros y de generar actividad económica durante todo el año. Queremos que la ciudad cuente con espacios que acompañen su crecimiento y que cada nueva obra se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde y presidente del Directorio FEXCO, Manfred Reyes Villa.

 

Agenda empresarial

La agenda de Fexco Negocios tendrá dos encuentros centrales: la Vitrina Comercial, el 30 de abril, y la Rueda Empresarial Internacional de Negocios, el 3 y 4 de mayo. Ambos espacios estarán orientados a facilitar contactos comerciales, acercar la oferta empresarial a potenciales compradores y promover acuerdos que trasciendan los días de feria.

“Capital de Oportunidades expresa lo que queremos construir desde el sector empresarial: un espacio donde las empresas encuentren nuevos mercados, los emprendedores establezcan conexiones y las inversiones se conviertan en desarrollo. La Fexco demuestra el alcance del trabajo conjunto y la capacidad de Cochabamba para vincularse con Bolivia y el mundo”, manifestó Juan Pablo Demeure, presidente de la FEPC.

La articulación entre el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la FEPC y la Fundación Feicobol constituye una base para impulsar esta agenda, fortalecer la competitividad regional y promover la participación de distintos sectores productivos.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
2
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
3
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
4
Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA
5
Europa protesta por la vivienda, educación y el costo de vida

Lo más compartido

1
Vocero "invita cordialmente" a Samuel a presentar pruebas sobre la protección al narcotráfico
2
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
3
Personas con enfermedades base son los más afectados por el calor; provoca deshidratación y desmayos
4
Europa protesta por la vivienda, educación y el costo de vida
5
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana

Más en Cochabamba

21/10/2026
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
La Alcaldía de Cochabamba retomó este miércoles 21 de octubre la demolición de las construcciones en la avenida Oquendo para ampliar esta vía después de que la...
Ver más
21/10/2026
Eddy Ordoñez asume reto de cambiar la imagen de la Fiscalía en Cochabamba
Tras asumir su cargo, el nuevo fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, anunció auditorías de casos relevantes y evaluaciones al trabajo de los...
Ver más
El secretario departamental de Gobernabilidad, José Antonio Gonzales, pidió al Gobierno nacional establecer una posición clara y oficial sobre el pago del bono de vacunación correspondiente a la...
Ver más
21/10/2026
La Gobernación exige al Gobierno claridad sobre pago de bono de vacunación
El gobernador de Cochabamba, Leonado Loza, cuestionó las medidas de seguridad desplegadas ante las presuntas amenazas contra el presidente y planteó: “Si el presidente se siente inseguro, si se...
Ver más
21/10/2026
Loza: "Si el presidente se siente inseguro, amenazado y desplaza francotiradores, ¿y qué hay del pueblo?”
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental en contra de los dirigentes del sector cisternero, Ronal Pabón y Alfredo Paniagua.
Ver más
20/10/2026
Alcaldía denuncia a cisterneros por atentar contra servicio de agua potable
Los municipios del eje metropolitano de Cochabamba, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, llevarán adelante una campaña masiva de vacunación antirrábica el fin de semana, el 24 y 25 de octubre, para...
Ver más
20/10/2026
Lanzan una campaña masiva de vacunación antirrábica en el eje
En Portada
21/10/2026 País
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este miércoles que hay complicidad entre funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
21/10/2026 Seguridad
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que trabajan con organismos internacionales para combatir el crimen organizado del país y gestiona un...
vista
21/10/2026 Seguridad
Aguirre alerta que jóvenes son “reclutados por organizaciones criminales”
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones...
vista
21/10/2026 País
Bolivia logra ayuda internacional para reformar la Justicia
Las gestiones se realizaron en el marco del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar el 20 y 21 de octubre en...
vista
21/10/2026 País
Pronostican riesgo de sequía extrema por el fenómeno de El Niño 2026–2027
Un nuevo reporte técnico titulado "El Niño 2026–2027 y riesgo de sequía en Bolivia", elaborado por investigadores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS),...
vista
21/10/2026 País
Alianza Libre se divide a pocos días del cambio de directivas en el Legislativo
La bancada de la Alianza Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- presenta fracturas por la elección de sus nuevas jefaturas, particularmente en la Cámara de...
vista
Actualidad
La quinta versión de la muestra internacional se realizará del 29 de abril al 9 de mayo de 2027. El Auditorio Fexco y...
Ver más
21/10/2026 Cochabamba
Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”
"Prometió a los usuarios que ellos –los propios usuarios– tenían el control de sus datos. Eso era falso", escribió el...
Ver más
21/10/2026 Mundo
Meta debe pagar $us 25.000 millones por engañar a sus usuarios
“¿Nos queda duda de que la mafia va cambiando de producto? Comenzó por diésel, años, pasó a la gasolina, donde acogotó...
Ver más
21/10/2026 Economía
Desvíos de combustible se centran ahora en el GLP
La Alcaldía de Cochabamba retomó este miércoles 21 de octubre la demolición de las construcciones en la avenida Oquendo...
Ver más
21/10/2026 Cochabamba
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
Deportes
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa dirigido por el español Luis Enrique, venció ayer por 4-2 al FC...
Ver más
21/10/2026 Fútbol
PSG frena la remontada de Barcelona en París y continúa siendo el Rey
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
Doble Click
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel