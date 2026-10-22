La Alcaldía retoma la demolición de inmuebles para ampliar la Oquendo

La Alcaldía de Cochabamba retomó ayer la demolición de construcciones en la avenida Oquendo, entre las calles Calama y Jordán, como parte de la segunda fase de intervención en el sector.



Mientras la Alcaldía defiende la legalidad de las intervenciones, algunos vecinos cuestionan la falta de información sobre el diseño final de la obra y que no se habrían cumplido los procedimientos de expropiación e indemnización.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, aseguró que los trabajos se ejecutan sobre predios que corresponden al dominio público y afirmó que la Alcaldía cuenta con documentación para respaldar la demolición.

“Estamos demoliendo lo que en derecho corresponde a los cochabambinos. Hay cesiones, hay títulos de propiedad”, manifestó Espinoza, al señalar que algunos inmuebles habrían sido alquilados y utilizados para obtener beneficios económicos sobre bienes públicos.

La autoridad indicó que las demoliciones se realizan después de las notificaciones correspondientes y de otorgar plazos para que los propietarios tomen previsiones.



Afirmó que durante la jornada se desplegaron trabajadores de Obras Públicas, maquinaria pesada y personal de las empresas de servicios para retirar las estructuras y los materiales.



“Espinoza también anunció que la Alcaldía iniciará procesos contra quienes presuntamente ocuparon o lucraron con terrenos municipales, al sostener que existen títulos y cesiones que respaldan el carácter público de los predios intervenidos”.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que las unidades municipales coordinaron las tareas para liberar la avenida y controlar el tránsito vehicular.



Indicó que la intervención continuará progresivamente desde el circuito Bolivia hasta la plaza Quintanilla.

Vecinos piden información

Durante la intervención, un grupo de vecinos, cuestionaron el procedimiento, entre ellos Rodrigo Rojas, afirmó que los propietarios llevan aproximadamente tres años solicitando a la Alcaldía y a la subalcaldía el proyecto de diseño final, sin obtener una respuesta satisfactoria.

Según Rojas, durante una reunión con representantes municipales se les mostró una maqueta que, a su criterio, corresponde a un anteproyecto y no a un documento definitivo que permita conocer las características de la obra y las condiciones para su ejecución.



“Queremos ver en general el proyecto de diseño final, si hay ordenanzas municipales que disponen la ejecución, si hay dineros dispuestos y disponibles para expropiar, pagar e indemnizar a los vecinos”, señaló.

Reubicación de casetas

El intendente municipal, Enrique Navia, señaló que los puestos ubicados en el tramo de Calama a Jordán serán trasladados a otro sector en los próximos días.



Navia explicó que, una vez concluida la obra, los comerciantes serán reubicados en espacios con casetas de un mismo diseño, adecuadas a la planificación municipal.



