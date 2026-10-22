Semapa realiza pruebas y garantiza la calidad del agua de las pipetas de la zona sur

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) garantizó ayer la calidad del agua que distribuye a la zona sur de Cochabamba a través de pipetas a través de muestras de laboratorio.



La responsable de Laboratorio de Semapa, Gaby Gonzales, informó que por instrucciones de la gerencia se realizan pruebas de campo en los cuatro puntos de carga que tienen para la dotación de las cisternas que llevan agua a las familias del sur.

“El agua en estos puntos está dentro del rango que pide la norma 512, sobre su cloro residual. También estamos realizando pruebas de PH, bacterias termotolerante y turbiedad”, detalló.



Semapa realiza pruebas de laboratorio, fisicoquímico y bacteriológicos al agua que se distribuye en los carros cisternas de las ocho pipetas que construyó en la zona sur con objetivo de asegurar que el agua que llega a cada hogar sea de alta calidad.

Con estas pruebas de laboratorio, Semapa ratifica que el líquido que se distribuye en las tomas del Distrito 8, en la zona de Mula Mayu y Santa Vera Cruz; y en el Distrito 9, en la zona de Pucara Grande y Pucarita Chica es cristalino, confiable y apto para el consumo de las familias.



