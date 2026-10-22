Semapa realiza pruebas y garantiza la calidad del agua de las pipetas de la zona sur

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 22/10/2026 a las 11h06
ESCUCHA LA NOTICIA

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) garantizó ayer la calidad del agua que distribuye a la zona sur de Cochabamba a través de pipetas a través de muestras de laboratorio. 

La responsable de Laboratorio de Semapa, Gaby Gonzales, informó que por instrucciones de la gerencia se realizan pruebas de campo en los cuatro puntos de carga que tienen para la dotación de las cisternas que llevan agua a las familias del sur. 

“El agua en estos puntos está dentro del rango que pide la norma 512, sobre su cloro residual. También estamos realizando pruebas de PH, bacterias termotolerante y turbiedad”, detalló. 

Semapa realiza pruebas de laboratorio, fisicoquímico y bacteriológicos al agua que se distribuye en los carros cisternas de las ocho pipetas que construyó en la zona sur con objetivo de asegurar que el agua que llega a cada hogar sea de alta calidad. 

Con estas pruebas de laboratorio, Semapa ratifica que el líquido que se distribuye en las tomas del Distrito 8, en la zona de Mula Mayu y Santa Vera Cruz; y en el Distrito 9, en la zona de Pucara Grande y Pucarita Chica es cristalino, confiable y apto para el consumo de las familias.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Elecciones en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto
2
Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos
3
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado

Lo más compartido

1
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
2
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
3
Intervienen la Aisem, hay dos arrestados
4
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
5
Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA

Más en Cochabamba

22/10/2026
La Alcaldía retoma la demolición de inmuebles para ampliar la Oquendo
La Alcaldía de Cochabamba retomó ayer la demolición de construcciones en la avenida Oquendo, entre las calles Calama y Jordán, como parte de la segunda fase de...
Ver más
21/10/2026
Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”
La quinta versión de la muestra internacional se realizará del 29 de abril al 9 de mayo de 2027. El Auditorio Fexco y la agenda de encuentros empresariales...
Ver más
La Alcaldía de Cochabamba retomó este miércoles 21 de octubre la demolición de las construcciones en la avenida Oquendo para ampliar esta vía después de que la anterior semana derribó una parte de la...
Ver más
21/10/2026
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
Tras asumir su cargo, el nuevo fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, anunció auditorías de casos relevantes y evaluaciones al trabajo de los fiscales para mejorar la respuesta del...
Ver más
21/10/2026
Eddy Ordoñez asume reto de cambiar la imagen de la Fiscalía en Cochabamba
El secretario departamental de Gobernabilidad, José Antonio Gonzales, pidió al Gobierno nacional establecer una posición clara y oficial sobre el pago del bono de vacunación correspondiente a la...
Ver más
21/10/2026
La Gobernación exige al Gobierno claridad sobre pago de bono de vacunación
El gobernador de Cochabamba, Leonado Loza, cuestionó las medidas de seguridad desplegadas ante las presuntas amenazas contra el presidente y planteó: “Si el presidente se siente inseguro, si se...
Ver más
21/10/2026
Loza: "Si el presidente se siente inseguro, amenazado y desplaza francotiradores, ¿y qué hay del pueblo?”
En Portada
22/10/2026 País
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado
A poco más de dos semanas de la elección de directivas en la Asamblea Legislativa, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el oficialismo plantea la...
vista
21/10/2026 País
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este miércoles que hay complicidad entre funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
21/10/2026 Cochabamba
Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”
La quinta versión de la muestra internacional se realizará del 29 de abril al 9 de mayo de 2027. El Auditorio Fexco y la agenda de encuentros empresariales...
vista
21/10/2026 Seguridad
Intervienen la Aisem, hay dos arrestados
La acción directa de la Policía, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Transparencia fue motivada por denuncias de cobros ilegales a funcionarios para...
vista
21/10/2026 Seguridad
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que trabajan con organismos internacionales para combatir el crimen organizado del país y gestiona un...
vista
21/10/2026 Seguridad
Aguirre alerta que jóvenes son “reclutados por organizaciones criminales”
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones...
vista
Actualidad
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) garantizó ayer la calidad del agua que distribuye a la...
Ver más
22/10/2026 Cochabamba
Semapa realiza pruebas y garantiza la calidad del agua de las pipetas de la zona sur
La Alcaldía de Cochabamba retomó ayer la demolición de construcciones en la avenida Oquendo, entre las calles Calama y...
Ver más
22/10/2026 Cochabamba
La Alcaldía retoma la demolición de inmuebles para ampliar la Oquendo
El Gobierno anunció ayer  la puesta en marcha  del Plan Frontera Segura 2.0 , para luchar contra el crimen organizado...
Ver más
22/10/2026 País
Ante crecida de sicariato en Santa Cruz, Gobierno lanza otro plan de seguridad
A poco más de dos semanas de la elección de directivas en la Asamblea Legislativa, desde el Partido Demócrata Cristiano...
Ver más
22/10/2026 País
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado
Deportes
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa dirigido por el español Luis Enrique, venció ayer por 4-2 al FC...
Ver más
21/10/2026 Fútbol
PSG frena la remontada de Barcelona en París y continúa siendo el Rey
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
Doble Click
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel