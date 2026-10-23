Semapa fija en Bs 11,95 el turril de agua y los cisterneros rechazan propuesta

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 23/10/2026 a las 8h42
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El estudio técnico de Semapa plantea un precio de Bs 11,95 por un turril de agua de 200 litros, monto que incluye los costos de operación, mantenimiento, personal, inversión, financiamiento y un 20% de utilidad.

Sin embargo, los cisterneros rechazan la propuesta y cuestionan que el análisis se haya realizado sin la participación del sector, en medio del debate por la tarifa y la aplicación de la Ley Municipal 1927 en Cochabamba.

El gerente general del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, explicó que el objetivo es establecer un precio que permita a las familias de la zona sur acceder al agua a un costo menor, frente a los Bs 20 y Bs 25 que algunos distribuidores cobran actualmente por turril.

La propuesta técnica se conoce después de que la Alcaldía y Semapa impulsaran alternativas para garantizar el abastecimiento en los distritos que no cuentan con conexiones domiciliarias.

La empresa municipal habilitó ocho puntos de carguío en los distritos 8 y 9, donde durante 15 días se realizan pruebas hidráulicas y la carga de agua es gratuita. Además, se anunció la distribución mediante cisternas solidarias a Bs 10 por turril.

Rechazo

El Sindicato de Cisternas de Cochabamba rechaza el estudio de costos de Semapa y defiende la tarifa de Bs 15 acordada anteriormente con la empresa municipal.

El sector sostiene que el cálculo no refleja sus gastos de operación y cuestiona que los puntos habilitados en la zona sur puedan abastecer a los 450 afiliados.

Explicó que en la zona norte existen alrededor de 90 tomas, mientras que en el sur se cuenta con ocho puntos, solo cuatro están funcionando.

El secretario general del sindicato, Alfredo Paniagua, afirmó que el estudio municipal responde a los costos de operación de la Alcaldía y no a los de los distribuidores particulares. “No estamos de acuerdo, es una cifra fuera de la realidad”, señaló.

El dirigente indicó que un estudio previo de los distribuidores arrojó costos de Bs 15 a 16, por lo que rechazan que se imponga una tarifa inferior sin considerar sus gastos.

Sobre la denuncia penal presentada por la Alcaldía contra dirigentes del sector cisternero, Paniagua afirmó que asumirán su defensa ante la Fiscalía. Cuestionó las acciones legales y consideró que buscan intimidar a los distribuidores.

El dirigente negó que los precios habituales en la zona sur lleguen a Bs 30 o 40 por turril. Aseguró que actualmente el agua distribuida desde puntos del sur se comercializa a Bs 15, mientras que la cargada en la zona norte cuesta Bs 20.

Paniagua afirmó que el sindicato continúa trabajando y no descartó retomar el diálogo con las autoridades.

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