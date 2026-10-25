Cochabamba busca vacunar a casi un millón de perros y gatos contra la rabia

Cochabamba moviliza a más de 4.000 personas durante la campaña de vacunación antirrábica para el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con el objetivo de inmunizar a cerca de un millón de perros y gatos y prevenir la transmisión de esta enfermedad.

La atención se realiza de 7:00 a 15:00 en centros de salud, puntos fijos y mediante brigadas desplegadas en diferentes zonas del departamento.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Antonio Pardo, informó que se tiene una población estimada de 960.000 perros y gatos y que la meta es alcanzar al menos un 95% de cobertura. Por ello, pidió a los propietarios llevar a sus mascotas a vacunar y participar de las dos jornadas.

Pardo, remarcó que la vacunación debe realizarse cada año y que los propietarios deben conservar la tarjeta que acredita la inmunización de sus animales. Además, recordó que durante este año se registró un caso de rabia humana en el departamento.

Enfermedad mortal

Advirtió que la enfermedad es mortal una vez que aparecen los síntomas, por lo que insistió en la importancia de la prevención mediante la vacunación de perros y gatos.

El riesgo también se refleja en las mordeduras. Según el director del Sedes, Cochabamba registra más de 250 casos al mes. Ante una mordedura o una lesión que haya tenido contacto con la saliva de un animal, recomendó acudir lo antes posible a un centro de salud para recibir una evaluación y determinar si se necesita tratamiento preventivo.

Explicó que el virus puede ingresar al organismo incluso a través de lesiones pequeñas que hayan tenido contacto con la saliva de un animal infectado y que los síntomas pueden manifestarse semanas o meses después. Piden responsabilidad a dueños.

El director de la Unidad Municipal de Zoonosis de Cercado, Diego Prudencio, pidió a la población acudir temprano a los puntos habilitados y no esperar hasta las últimas horas de la campaña.

Además, anunció que se realizarán rastrillajes en zonas de alto riesgo y que se fortalecerán los controles para sancionar con Bs 500 a las personas que no vacunen a sus mascotas.

Las autoridades recomendaron que los perros y gatos sean llevados por personas adultas para evitar incidentes durante la jornada. También recordaron que la vacunación debe comenzar desde el primer mes de vida del animal y mantenerse según el esquema correspondiente.

Pardo señaló que la esterilización es otra medida importante para controlar la reproducción de perros y gatos.

La convocatoria está dirigida a las familias, juntas vecinales para que lleven a sus mascotas a los puntos de vacunación y cumplan con la inmunización anual, como medida de prevención.