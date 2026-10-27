Aceleran la ampliación de la Av. Oquendo y dan beneficios a vecinos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 27/10/2026 a las 9h13
ESCUCHA LA NOTICIA

La ampliación de la avenida Oquendo avanza entre demoliciones y nuevos beneficios para los propietarios de inmuebles afectados por el ensanche.  Además, la Ley Municipal 1942/2026 declara prioritaria la renovación de esta vía, desde la plaza Quintanilla hasta el Circuito Bolivia, y establece facilidades para regularizar documentos y promover nuevas construcciones.

La concejal Adalith Rivera, presidenta de la Comisión Primera, informó que los propietarios tendrán un plazo de 60 días para actualizar sus datos técnicos y acceder a la regularización gratuita de planos de lote, construcción, remodelación y ampliación, además de trámites catastrales y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

“Lo que se pretende es garantizar la libre transitabilidad y dinamizar comercialmente como también en edificación esta avenida”, afirmó Rivera.

La normativa también contempla incentivos para construir en altura y combinar viviendas con comercios y servicios.

En terrenos menores a 500 metros cuadrados, la cantidad de plantas dependerá del ancho del frente: hasta cuatro para frentes menores a ocho metros, ocho plantas para frentes de 8,01 a 10 metros, diez para frentes de 10,01 a 13 metros y hasta 12 plantas para frentes desde 13,01 metros.

Rivera explicó, además, que algunas construcciones consolidadas afectadas por la nueva rasante podrán conservarse en la superficie restante, incluso bajo determinadas condiciones relacionadas con la faja jardín, siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad y las disposiciones urbanísticas.

Diseño y demoliciones

La secretaria municipal de Planificación, Gabriela Encinas, informó que el diseño final de la ampliación ya está concluido.

El proyecto contempla una vía de 27 metros, con tres carriles por sentido, ciclovía central de doble circulación, iluminación LED, semáforos inteligentes, forestación y mejoras en aceras, intersecciones y espacios públicos.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, señaló que la inversión prevista supera los 60 millones de bolivianos. También explicó que las demoliciones se realizan de manera controlada y coordinada con los propietarios, procurando resguardar puertas, ventanas y otros bienes.

Espinoza indicó que se tiene registrado a más de 48 propietarios con derecho propietario en el área de intervención.

Los trabajos cuentan con el apoyo de Semapa, Elfec, Ypfb, Comteco y otras empresas para coordinar el traslado de instalaciones y adecuar los servicios básicos a la nueva rasante.

Según el cronograma, las socializaciones y demoliciones voluntarias continuarán .

Las autoridades destacan que la ampliación busca mejorar la circulación vehicular y las condiciones para peatones y ciclistas.

Sin embargo, la aplicación de los beneficios y las condiciones para conservar construcciones dependerán de los requisitos establecidos en la normativa municipal.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Convocatoria Grupo Nacional Vida
2
Policía de Brasil despliega un operativo frente a la casa de Flávio Bolsonaro
3
Bolsa de Sao Paulo se desploma tras la victoria de Lula en Brasil
4
Nicolás Vargas sitúa a Bolivia entre los 16 semifinalistas del Mundial de Baristas 2026
5
Estudiantes reciben Bs 300 del Juancito Pinto, “para útiles”

Lo más compartido

1
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
2
Reportan la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB, en Oruro
3
Policía se declara perseguido por atrapar a “la gallina de los huevos de oro”
4
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio
5
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más

Más en Cochabamba

27/10/2026
Loza convoca a una cumbre de seguridad ante la ola de violencia en el oriente
El gobernador Leonardo Loza anunció ayer que el 5 de noviembre se realizará una Cumbre Departamental de Seguridad Ciudadana en el municipio de Sacaba.
Ver más
27/10/2026
Al menos 800 cabezas de ganado se perdieron por sequía en Cochabamba
El departamento de Cochabamba enfrenta una grave sequía que afecta a municipios del Valle Alto, el Cono Sur y la zona andina.
Ver más
El Observatorio San Calixto reportó un sismo de magnitud 3.7, que se registró en la provincia Carrasco, parte de la zona del trópico de Cochabamba.
Ver más
27/10/2026
Reportan sismo de 3.7 en el trópico de Cochabamba
El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó la Ley Municipal N° 1492/2026 que declara de prioridad municipal la renovación urbana y la consolidación de la ampliación del perfil de vía de la avenida...
Ver más
26/10/2026
Declaran de prioridad municipal la ampliación de la avenida Oquendo
Siguiendo las tradiciones, las familias se preparan para recibir a las almas el 1 y 2 de noviembre con el mast’aku o mesa de ofrendas que reúne lo que más le gustaba al difunto, una representación...
Ver más
26/10/2026
Tradición del mast’aku. Darán una dulce bienvenida a las almas en Todos Santos
Cochabamba moviliza a más de 4.000 personas durante la campaña de vacunación antirrábica para el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con el objetivo de inmunizar a cerca de un millón de perros y gatos...
Ver más
25/10/2026
Cochabamba busca vacunar a casi un millón de perros y gatos contra la rabia
En Portada
27/10/2026 Seguridad
Caso Marset: Aprehenden al capitán Ruiz, señalado como ayudante de órdenes de Moreno
Guillermo Ruiz, capitán de la Policía y ayudante de órdenes del coronel Óscar Fernando Moreno, fue aprehendido este martes en Sucre, en el marco de las...
vista
27/10/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra Jhonny Fernández tras su declaratoria de rebeldía por ausencia a cautelar
El exalcalde cruceño, Jhonny Fernández debía enfrentar una audiencia cautelar este martes, pero no asistió y fue declarado en rebeldía, confirmó el fiscal del...
vista
27/10/2026 Economía
El Gobierno autoriza por decreto la importación de gas para consumo propio y electricidad
El Gobierno nacional autorizó ayer, mediante el Decreto Supremo 5755, la importación excepcional de gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para consumo...
vista
27/10/2026 Seguridad
Allanan el domicilio del coronel Moreno en Santa Cruz por el caso Marset
La Fiscalía informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del coronel Óscar Fernando Moreno, ubicada en la zona Radial 19 de Santa Cruz, en el marco de...
vista
27/10/2026 Cochabamba
Al menos 800 cabezas de ganado se perdieron por sequía en Cochabamba
El departamento de Cochabamba enfrenta una grave sequía que afecta a municipios del Valle Alto, el Cono Sur y la zona andina.
vista
27/10/2026 Mundo
Policía de Brasil despliega un operativo frente a la casa de Flávio Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil desplegó un operativo frente a la casa del senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, en Brasilia, en medio de la...
vista
Actualidad
El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha salido de su país rumbo a Estados Unidos, según confirmaron medios de...
Ver más
27/10/2026 Mundo
Medios brasileños confirman la salida de Flávio Bolsonaro a EE. UU. en medio de investigaciones judiciales
El Observatorio San Calixto reportó un sismo de magnitud 3.7, que se registró en la provincia Carrasco, parte de la...
Ver más
27/10/2026 Cochabamba
Reportan sismo de 3.7 en el trópico de Cochabamba
El exalcalde cruceño, Jhonny Fernández debía enfrentar una audiencia cautelar este martes, pero no asistió y fue...
Ver más
27/10/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra Jhonny Fernández tras su declaratoria de rebeldía por ausencia a cautelar
El boliviano Nicolás Vargas clasificó entre los 16 semifinalistas del World Barista Championship 2026, uno de los...
Ver más
27/10/2026 Mundo
Nicolás Vargas sitúa a Bolivia entre los 16 semifinalistas del Mundial de Baristas 2026
Deportes
Ayer, Londres se vistió de gala para hacer historia y entregó, por primera vez fuera de Francia, el Balón de Oro 2026...
Ver más
27/10/2026 Fútbol Int.
Harry Kane gana El Balón de Oro 2026 y hace historia
El campeón del mundo de ráquetbol, Conrrado Moscoso, la principal figura del deporte boliviano, confesó con el corazón...
Ver más
27/10/2026 Multideportivo
Moscoso: “Son ofertas tentadoras, solo tendría que preocuparme de entrenarme y competir”
El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira recibió este lunes con alegría y orgullo en la residencia...
Ver más
26/10/2026 Multideportivo
Paz agradece al campeón mundial Conrrado Moscoso y se compromete a crear políticas públicas para el deporte
“Goles son amores y no buenas razones”, reza un viejo adagio futbolístico que se ajusta plenamente al triunfo...
Ver más
26/10/2026 Fútbol
Michael Rangel le da la victoria a Aurora frente a Real Tomayapo y se afianza el sexto lugar del torneo
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”. Con esas palabras...
Ver más
26/10/2026 Música
Luzmila Carpio recibe el Womex Artist Award 2026 y reivindica las voces de las madres y abuelas
La tradicional fiesta de Halloween se impone en la semana 44 del año con diferentes actividades y para todas las edades.
Ver más
26/10/2026 Cultura
Halloween, la milenaria fiesta del terror que no asusta, se apodera de Cochabamba
Más de un centenar de intérpretes se reunirán en la población de Aiquile para tomar parte de la cuadragésima segunda...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Aiquile palpita con la 42° Feria y Festival Internacional del Charango 2026