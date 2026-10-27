Aceleran la ampliación de la Av. Oquendo y dan beneficios a vecinos

La ampliación de la avenida Oquendo avanza entre demoliciones y nuevos beneficios para los propietarios de inmuebles afectados por el ensanche. Además, la Ley Municipal 1942/2026 declara prioritaria la renovación de esta vía, desde la plaza Quintanilla hasta el Circuito Bolivia, y establece facilidades para regularizar documentos y promover nuevas construcciones.

La concejal Adalith Rivera, presidenta de la Comisión Primera, informó que los propietarios tendrán un plazo de 60 días para actualizar sus datos técnicos y acceder a la regularización gratuita de planos de lote, construcción, remodelación y ampliación, además de trámites catastrales y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

“Lo que se pretende es garantizar la libre transitabilidad y dinamizar comercialmente como también en edificación esta avenida”, afirmó Rivera.

La normativa también contempla incentivos para construir en altura y combinar viviendas con comercios y servicios.

En terrenos menores a 500 metros cuadrados, la cantidad de plantas dependerá del ancho del frente: hasta cuatro para frentes menores a ocho metros, ocho plantas para frentes de 8,01 a 10 metros, diez para frentes de 10,01 a 13 metros y hasta 12 plantas para frentes desde 13,01 metros.

Rivera explicó, además, que algunas construcciones consolidadas afectadas por la nueva rasante podrán conservarse en la superficie restante, incluso bajo determinadas condiciones relacionadas con la faja jardín, siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad y las disposiciones urbanísticas.

Diseño y demoliciones

La secretaria municipal de Planificación, Gabriela Encinas, informó que el diseño final de la ampliación ya está concluido.

El proyecto contempla una vía de 27 metros, con tres carriles por sentido, ciclovía central de doble circulación, iluminación LED, semáforos inteligentes, forestación y mejoras en aceras, intersecciones y espacios públicos.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, señaló que la inversión prevista supera los 60 millones de bolivianos. También explicó que las demoliciones se realizan de manera controlada y coordinada con los propietarios, procurando resguardar puertas, ventanas y otros bienes.

Espinoza indicó que se tiene registrado a más de 48 propietarios con derecho propietario en el área de intervención.

Los trabajos cuentan con el apoyo de Semapa, Elfec, Ypfb, Comteco y otras empresas para coordinar el traslado de instalaciones y adecuar los servicios básicos a la nueva rasante.

Según el cronograma, las socializaciones y demoliciones voluntarias continuarán .

Las autoridades destacan que la ampliación busca mejorar la circulación vehicular y las condiciones para peatones y ciclistas.

Sin embargo, la aplicación de los beneficios y las condiciones para conservar construcciones dependerán de los requisitos establecidos en la normativa municipal.