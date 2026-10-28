Alcaldía inicia remodelación de la plaza de Las Banderas y El Prado

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició ayer la remodelación integral del paseo de El Prado, con una superficie total a intervenir de 4.068,55 metros cuadrados, con la remoción del piso de la plaza de Las Banderas.

El objetivo es mejorar las condiciones físicas, estéticas y de seguridad del icónico lugar turístico de Cochabamba, mediante el reemplazo del piso deteriorado, la implementación de bancas, barandas, revestimientos, rampas inclusivas y la modernización del sistema de iluminación, informó la Alcaldía, ayer.

Primera fase

La primera fase se realizará la intervención de la plaza Carlos Montenegro, conocida como plaza de Las Banderas, comprendida entre la calle Oruro, calle La Paz, calle Chuquisaca y Plaza Colón.

El alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó ayer el inicio de obra con la demolición y retiro por completo la superficie de piso deteriorado existente para dar paso a la nueva infraestructura peatonal y arquitectónica.

Además, se prevé colocar una nueva escultura con la imagen del escudo de Cochabamba en la fuente de la plaza de Las Banderas y retirar la actual escultura, una representación de las culturas.

Más datos

La superficie total a intervenir: 4,068.55 metros cuadrados (m2). La extensión del nuevo piso de baldosa granítica será de 2,552.11 m2 y se destinará un presupuesto de Bs 3,1 millones. Se espera que el tiempo de ejecución de la primera fase será de 58 días.

En la segunda fase se intervendrá el paseo de El Prado, un sitio turístico de la ciudad de Cochabamba.