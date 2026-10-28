Sequía azota a cinco municipios del cono sur; el ganado muere

La prolongada sequía que afecta al cono sur de Cochabamba agrava las pérdidas ganaderas y amenaza el abastecimiento de agua para las familias en el campo. En Pasorapa, más de 30 comunidades están azotadas por la falta de agua y forraje, con al menos 2.000 cabezas de ganado muertas y entre 30.000 y 35.000 en riesgo, según el presidente del Concejo Municipal, Roger Honor.

La emergencia también golpea a Omereque, Aiquile y Mizque. En tanto, en Totora las autoridades municipales anunciaron que se declararán en estado de emergencia por la escasez de agua para las familias y animales.

El concejal de Pasorapa indicó: “Es el municipio en su totalidad que está en esta crisis que nos azota la sequía, la mortalidad del ganado cada día crece y es desesperante”.

Los ganaderos enfrentan dificultades para alimentar y mantener con vida a sus animales. Uno de los productores afectados contó que perdió más de 10 vacas y que otras están extremadamente debilitadas. “La preocupación es grande, no hay forraje, no hay agua, los animales se quedan en el camino buscando agua y se mueren. Estamos sumamente preocupados”, señaló.

Envío de cisternas

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, señaló que Pasorapa y Omereque son los municipios más golpeados por la sequía y que también se requiere asistencia en Mizque y otras zonas del departamento. “Durante el transcurso de esta semana vamos a estar presentes en estos municipios, fundamentalmente con el tema del agua”, afirmó.

La autoridad indicó que se coordinará con los alcaldes el envío de ayuda humanitaria; sin embargo, reconoció que la Gobernación tiene limitaciones presupuestarias. Como parte de las acciones asumidas, recordó que se entregaron más de 40 toneladas de forraje a Mizque mediante aportes de los propios funcionarios. “Si es necesario, saben los funcionarios, pues tenemos que dar nuestro granito de arena”, sostuvo.

El asambleísta, Edwin Jiménez informó que Aiquile y Omereque ya cuentan con leyes municipales de desastre y que Pasorapa preparaba una norma similar. Además de la afectación ganadera, advirtió sobre daños en cultivos de tomate, sandía, cebolla y papa en Omereque, donde algunos productores excavan pozas en el río Mizque para bombear agua hacia cisternas y terrenos cercanos.

Totora

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, anunció que el municipio se declarará en estado de emergencia porque las fuentes de agua son insuficientes para abastecer a las familias y al ganado. “Estamos jugando con vidas humanas, no solamente con las vidas de los ganados”, alertó.

Castellón indicó que el municipio presentó documentación a Defensa Civil para solicitar nuevamente una cisterna, pero hasta el momento no recibió respuesta. Pidió a las autoridades departamentales y nacionales gestionar ayuda.