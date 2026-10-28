Vecinos de Esquilán Grande denuncian daños en más de 50 viviendas por explosiones en un cuartel

Vecinos del barrio de Esquilán Grande, en el municipio de Colcapirhua, denunciaron daños en más de 50 viviendas presuntamente por una serie de explosiones que se registraron ayer en el cuartel de Cotapachi y el trauma emocional en los niños por el ruido de las detonaciones, según un recorrido realizado por el sector.

Los pobladores contaron que las explosiones comenzaron el pasado jueves, pero de forma leve. Ayer, las detonaciones fueron más fuertes y provocaron rajaduras en los muros de las casas y en los vidrios. Ante esta situación, los dirigentes solicitaron que ya no se realicen explosiciones, porque no quieren que se repita el desastre que se registró en Viacha por la potente explosión que dejó más de una decena de fallecidos y heridos.

Se prevé que en horas de la tarde, se brinde un informe oficicial de lo ocurrido y que la Alcaldía de Colcapirhua haga un seguimiento de los daños.