Alcaldía lleva cisternas y forraje a Pasorapa para mitigar la dura sequía

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 30/10/2026 a las 8h58
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La Alcaldía de Cochabamba envió anoche cisternas con agua y forraje para los animales de Pasorapa para apoyar a las familias afectadas por la sequía. El alcalde Manfred Reyes Villa coordinó el traslado de la ayuda solidaria ante la falta de agua y pastizales en la región.

En tanto, la Gobernación de Cochabamba gestiona recursos para atender la emergencia en Pasorapa, Omereque, Aiquile y Totora. El gobernador Leonardo Loza informó que busca reunir entre Bs 2 y 3 millones mediante una modificación presupuestaria y solicitar a la Asamblea Legislativa Departamental su aprobación para contratar cisternas y comprar alimento para el ganado.

El secretario de Gobernabilidad, José Antonio Gonzales, explicó que se gestionan hasta Bs 5 millones, aunque el monto depende de la disponibilidad financiera.

Un perfil técnico contempla Bs 3,6 millones para atender las necesidades urgentes.

El secretario general de la provincia Campero, Juan Carlos Loza, afirmó que más de 2.000 cabezas de ganado están afectadas y al menos 40.000 se encontraban en riesgo. Reclamó agua y forraje para sostener a los animales y la producción agrícola.

El asambleísta departamental, Edwin Jiménez, informó que dos cisternas se encuentran en Pasorapa y una en Omereque. También señaló que la subcentral Ceibas reportó la muerte de 457 cabezas de ganado.

Jiménez pidió agilizar la asistencia y planteó soluciones a largo plazo, como represas, sistemas de riego y bebederos.

Asimismo, cuestionó la paralización de una represa en Omereque, con una inversión de Bs 140 millones, cuya entrega estaba prevista para hace un año.

Gonzales indicó que Pocona, Pojo, Sacabamba y Mizque también reportan afectaciones. La Gobernación contempla gestionar apoyo del Gobierno central y proyecta adquirir cisternas propias para 2027.

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