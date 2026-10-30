Misión cumplida: Manfred llega con agua y forraje a Pasorapa, golpeada por la sequía

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó este viernes a Pasorapa, uno de los municipios más afectados por la sequía, con 10 cisternas con agua para el ganado y tres camiones con forraje para evitar que más cabezas mueran por hambre y sed debido a los estragos que está causando el fenómeno.

“Misión cumplida hemos traído del hermano mayor Cercado al hermano menor a Pasorapa, porque necesitaban era una emergencia y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados o indiferentes a la gran necesidad. Me ha sorprendido y me ha alarmado escuchar que han muerto mil cabezas de ganado. Había que ayuda, no solo es discurso y no es político, porque esta es mi última gestión”, declaró el alcalde al descargar las primeras cisternas.

Después de que se descargaron las cisternas, el ganado llegó hasta los atajados para saciar su sed y refrescarse con el agua que llegó en las cisternas que viajaron toda la noche para llegar a Pasorapa, ubicada a 270 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

La población recibió la ayuda que llega después de la muerte de al menos mil cabezas de ganado y la agonía de varias reses por falta de agua debido a la falta de lluvias y a que los atajados se han secado por las intensas temperaturas.