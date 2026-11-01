Un cementerio de 200 años, el más antiguo de Bolivia

En medio de la tradición de Todos Santos, el Cementerio General de Cochabamba cumple 200 años como uno de los espacios que conserva la memoria histórica. Entre mausoleos antiguos, esculturas, criptas y nichos descansan alrededor de 200.000 personas, entre ellas expresidentes, escritores, héroes de guerra y personajes que dejaron huella en la historia.



El administrador del camposanto, Miguel Pantoja, explicó que su fundación se remonta a 1826, un año después de la independencia de Bolivia, cuando el entonces presidente Antonio José de Sucre dispuso la creación de cementerios públicos. En Cochabamba, Miguel María de Aguirre asumió la tarea de habilitar este espacio, luego de que los entierros en los alrededores de las iglesias provocaran problemas sanitarios.



El lugar comenzó con una superficie reducida y desordenada, pero creció conforme aumentó la demanda de entierros. En 1993 se inició una reorganización con sectores de bloques, criptas, mausoleos y cementerio jardín. Actualmente ocupa 16 hectáreas y cuenta con 69 bloques, cada uno con aproximadamente 280 nichos de perpetuidad y otros 280 de enterratorio.



El camposanto fue declarado patrimonio arquitectónico e histórico del municipio mediante la Ley Municipal 503/2018 y cuenta con aprox. 200 mausoleos catalogados como patrimoniales, por sus características arquitectónicas y su antiguiedad.



Entre lo más representativos está el mausoleo de la familia Gumucio, construido en piedra en 1848. También guarda los restos del expresidente René Barrientos Ortuño, el héroe de la Independencia Esteban Arze, la escritora Adela Zamudio, el naturalista Martín Cárdenas, los músicos Teófilo Vargas y Ulises Hermosa, entre otros.



Horarios y restricciones



Por Todos Santos, el cementerio atenderá hoy, 1 de noviembre, de 7:00 a 17:00, y mañana 2, de 7:00 a 18:00. Pantoja señaló que se permitirá instalar mesitas en el camposanto y el ingreso de grupos musicales. Estarán prohibidas las bebidas alcohólicas.