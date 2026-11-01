Todos Santos: familias reciben a las almas con el tradicional mast'aku

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 01/11/2026 a las 14h16
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Las familias festejan Todos Santos recibiendo a las almas de sus seres queridos con el tradicional mast'aku, un homejaje para los que ya partieron que reúne todos los alimentos que le gustaban en vida. En esta jornada se tiene la costumbre de compartir las masitas, urpus y tantawawas, con las personas que rezan por el difunto. 

En esta ocasión, a pesar de la crisis económica las familias se esmeraron para armar mesas con los elementos esenciales: muñecos de pan a tantawawas, suspiros, dulces, pan dulce, urpus, bizcochuelos, fruta seca y la comida que más le gustaba a la persona. 

De acuerdo con la tradición, las familias acudirán mañana masivamente a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos y despedirse del alma con la esperanza de que se retornen dentro de un año. E  

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